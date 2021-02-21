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洗髮時「頭髮猛掉」怎麼辦？做好4點基本功改善

記者劉小川／綜合報導
頭皮的清潔也非常的重要，也是讓頭髮茂密的關鍵之一。（本報資料照片）
頭皮的清潔也非常的重要，也是讓頭髮茂密的關鍵之一。（本報資料照片）

洗頭能清潔頭髮與頭皮，許多人都忽略它的重要性，總到了開始掉髮、髮量變少才擔心頭皮是不是出了狀況。許多人對於掉髮跟禿頭有直接的聯想，開始焦慮想著如何解決，該如何緩解掉髮的狀況？以下4點是基礎工作。

一、挑選洗髮產品

根據自己的頭皮、髮質來挑選適合的洗髮產品，如：乾性頭皮、頭髮要選擇較保濕的洗髮精；油性頭適合弱酸性的洗髮精。

二、飲食也有影響

出現脫髮狀況，除了挑選正確洗髮產品外，許多人往往忽略飲食習慣，如食用刺激性的辛辣食物、高油、高糖，都會讓頭皮的健康出現狀況。想要頭髮、頭皮健康狀況良好，建議可以多攝取富含有蛋白質、鐵、維生素等食物，這也是讓頭髮茂密的重要關鍵。

飲食習慣也會間接地影響到我們頭皮的健康，減少吃過於刺激的食物。（本報資料照片）
飲食習慣也會間接地影響到我們頭皮的健康，減少吃過於刺激的食物。（本報資料照片）

三、時常頭皮按摩

頭皮與臉上的皮膚屬於同一塊皮膚，大家會針對臉部肌膚的保養，多按摩讓臉部有輕盈彈潤的光彩，相對頭皮也需要促進血液循環的按摩，只需要每天5至10分鐘，亦可使用圓木梳輔助按摩頭皮，刺激毛囊及增加頭皮血液循環。

可以利用木梳梳頭促進頭皮血液循環。（本報資料照片）
可以利用木梳梳頭促進頭皮血液循環。（本報資料照片）

四、戒菸酒防落髮

大家都知道菸酒長期吸食或飲用，會造成身體的健康出狀況，而吸菸會使頭皮的細小血管收縮，間接影響頭髮的生長；酒屬於刺激食物之一，當然會影響頭髮生長。

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