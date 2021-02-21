中醫教「防寒氣入侵」 可喝薑湯、暖頭頸

中醫師提醒，頭部和頸部是保暖重點，戴帽子、圍圍巾，可防範寒氣入侵。也可喝薑湯袪寒。（本報資料照片）

古有「防風禦寒」之說，要袪寒保暖，除穿層層厚衣，台北市聯合醫院中醫院區中醫師申一中提醒，從中醫角度，頭部和頸部也是保暖重點，最好戴上帽子、圍上圍巾，防範寒氣入侵。

申一中說，「足太陽膀胱經」行走於背部，從屁股行經腰到頭部，是人體很重要經絡，一旦受涼，會影響氣的循環，還可能頭痛、脖子痛，這條經絡更關係臟腑功能，尤其心血管疾病 ，要做好保暖。

除足太陽膀胱經，任脈則行走於前胸，從前陰部位向上走，一路到下巴，是人體另一經絡，頸部的前方有氣管、咽喉等，也是保暖重點。

因此，防寒時除多添衣物，申一中說，千萬別忽略頭頸部，戴上帽子和圍巾可防風寒入侵，對上年紀的人更是重要。

另外，按摩穴位也可達暖身功效。若手腳冰冷，最簡單就是按壓合谷穴，合谷穴位於雙手手背虎口處，經過這裡的氣血豐沛，多按壓可讓身體暖和。

申一中還建議，怕冷的人還可以用手掌搓揉肚臍周圍，可改善血液循環和腸胃功能，若頭部或有其他部位不適，都可按揉。若使用暖暖包，建議也可放在肚臍周圍，但使用要特別小心，才不會燙傷。

寒流來襲，也可喝薑湯袪寒，申一中說，不管是紅糖薑湯，或是薑煮地瓜湯都很合適，但若有感冒、喉嚨痛或乾咳就不適合喝。此外，動一動也可讓人覺得溫暖，千萬別因天氣冷就不想動。