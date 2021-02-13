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喝紅豆湯補血？ 中醫：美麗誤解

健康醫療網
紅豆湯補血功效不佳。（本報資料照片）
紅豆湯補血功效不佳。（本報資料照片）

紅豆外觀是紅色的就能夠補血嗎？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區胡玉芳醫師表示，吃紅豆補血是一個美麗的誤解，紅豆雖有豐富的膳食纖維，鐵質含量高，但植物性鐵質吸收效果不彰，如果想要補血的民眾，建議經專業醫師評估，釐清自身貧血與鐵質有沒有絕對關係，再搭配專屬的方藥組合，解決不舒服的困擾。

胡玉芳指出，紅豆是一種高營養的穀類，富含澱粉、蛋白質、低脂肪、磷鉀、膳食纖維、鐵質等營養元素，其中含鐵量約每100公克含有7.1毫克的鐵質，即使鐵質含量高，但是植物性鐵質的吸收效率遠不及動物性的鐵質，因此，若是以紅豆做為補血食材，醫師建議不如選用動物性鐵質吸收效果佳，前提是貧血屬於缺鐵性貧血，如果貧血與鐵質沒有絕對關係，僅補充鐵質不見得能補血，重點是先瞭解自身體質情況。

胡玉芳表示，紅豆補血這是一個美麗的誤解，很有可能是來自於《黃帝內經》記載紅色是入心，因此被誤以為紅色特別補血，然而，中醫補血藥材並沒有紅豆這一選項，儘管富含鐵質高，植物性鐵質的吸收度不佳。此外，中醫的補血不等於西醫刺激造血的原理，如果真的想要補血民眾，首先釐清要補什麼血以及造成相關疾病原因為何，並經醫師辨證評估，開立專屬的方藥組合。

胡玉芳表示，女性經期過後，不妨選用肉類，如牛肉、豬肉、內臟、羊肉、海鮮九孔、牡蠣、文蛤等食材，素食者可選擇深色蔬菜、堅果、黑芝麻等皆含有更豐富的鐵質，對真正有補血功效的藥材如當歸、熟地、阿膠、何首烏等，不建議自行購買服用。

胡玉芳提醒，紅豆含有高量鉀離子、磷離子，如果有腎臟疾病、心臟疾病、慢性疾病者紅豆湯不宜攝取過量，尤其是洗腎患者；若有服用鐵劑的人，應避免與紅茶、咖啡牛奶或富含鈣質的食物一起合併食用，以免阻礙鐵質的吸收。雖然紅豆好處多，天冷時喝下甜甜的紅豆湯也許帶來幸福感，別忘記紅豆膳食纖維含量多，應避免過量食用，以免胃腸脹氣。(本文由「健康醫療網」提供http://healthnews.com.tw/)

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