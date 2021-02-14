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貼暖暖包 腳底燙出大水泡

賴香珊
南投縣周姓婦人將暖暖包貼腳底，為防掉落還套襪固定，未料腳底竟被燙傷起水泡。（圖：南投醫院提供）
南投縣周姓婦人將暖暖包貼腳底，為防掉落還套襪固定，未料腳底竟被燙傷起水泡。（圖：南投醫院提供）

一名周姓婦人因手腳冰冷難入睡，將暖暖包貼腳底，為防掉落還套襪固定，未料隔天起床，雙腳腳底竟被燙傷起水泡，甚至達三公分大；醫師提醒，暖暖包不能直接接觸身體，避免燙傷。

台灣衛福部南投醫院指出，70歲周婦日前因腳底起了大水泡求診，經醫詢得知，她因冬天有手腳冰冷的情況，晚上甚至冷到難以入睡，所以把暖暖包貼腳底，且為防止它掉落，還套上襪子，想說能促進血液循環，未料竟起水泡還破皮。

皮膚科醫師李瑜芬說，暖暖包均溫雖大約在50度左右，但長時間直接接觸皮膚，仍可能造成真皮層受損，出現皮膚泛紅、起水泡等症狀；而電熱毯、熱水袋、電暖爐等也一樣，都要避免將熱源長時間朝同一位置，更不能直接接觸身體。

此外，隨著年紀增長，末梢血液循環不佳，感覺神經退化，大腦中樞調節能力下降，皮膚對溫度的感覺敏感度較低，南投醫院提醒，老年人、循環功能不良者和糖尿病等周邊血管疾病患者，使用暖暖包等保暖產品要更加小心，以免燙傷發生。

而冬天皮膚易有乾燥等狀況，李瑜芬則建議民眾，洗澡的水溫不要太高，洗澡完畢後可選擇適合的乳液擦拭皮膚，倘若乾燥症狀未改善，其實可以就醫尋求專業醫師協助診療。

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