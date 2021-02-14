中藥四逆湯 暖身好選擇

醫師建議，冬天想暖身，炒菜加點薑絲、暖暖的四神湯和燒仙草，都是可以陪伴度過寒冷的好物。（圖：竹榮提供）

許多民眾在寒冬都會選擇食用薑母鴨、羊肉爐等來暖身，也有民眾嘗試服用中藥來驅寒、調整體質，但專業醫師就建議，服用中藥前如已有出現身體不適的症狀，最好還是給合格中醫師評估開立適合的處方，台北榮總新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰就推薦，四神湯及燒仙草，都是不錯的暖身小品。

楊文杰說，平時都會遇到許多上了年紀的長輩，尤其65歲以上的病患朋友會問他「平常要吃的藥已經一大堆，加上親朋好友好意送的健康食品，那中藥要怎麼吃？」他總是希望病患朋友能好好與醫師溝通，量身訂做藥物和劑量，才能降低肝腎負擔。

而遇上寒流來襲，民眾自行服用中藥暖身，楊文杰就推薦中藥複方裡面，醫聖張仲景的四逆湯為去寒方劑經典；「四逆」是以能回復四肢厥逆而得名，使用藥簡力專的三味藥，炙甘草、乾薑及生附子來溫經逐寒，但因為其中含有烏頭鹼等生物鹼，民眾使用最好需由專業中醫師給藥服用。

楊文杰還提到，如果是要適合大小朋友的藥膳配方，可以食用「十全大補湯」，以人參、白朮、茯苓、炙甘草、當歸、川芎、熟地、白芍、黃耆、肉桂等10味藥組成，有手腳冰冷的問題則可以食用「當歸四逆湯」，用當歸、桂枝、白芍、細辛、炙甘草、通草、大棗組成，能養血散寒、溫經通脈。

不過楊文杰也表示，如果有感冒發燒、咳嗽、喉嚨痛、腸胃功能差或心血管疾病 的問題，在使用中藥之前，最好還是給合格中醫師評估開立適合的處方，或是可以吃少量薑絲，四神湯或燒仙草，其實也都是不錯的暖身食品。