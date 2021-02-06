孩子為何尋短？心理師：父母常是關鍵

圖片來源 ／健康醫療網

如果我消失了，你們會不會好過一些？一名16歲少女因父母離異，得知爸媽都不要她，只要哥哥，開始質疑自己存在是多餘的，學業成績一落千丈，反遭父親責罵不能體諒母親生病，終忍不住崩潰，多次自殺驚險救回。台北慈濟醫院臨床心理師許雅惠表示，診間常見許多受傷的孩子否定自己，覺得自己不應該存在，如果有相關難題者，鼓勵勇於尋求醫療求助。

為何會質疑自己？ 吸收的印痕話語

相信許多人都有浮起過「我是不是多餘的」、「我不應該存在」、「活著的意義是什麼」等念頭，許雅惠指出，孩子會不斷否定自己的存在，很多是來自於童年時期關鍵性生活事件，例如：反覆被激發的挫折、傷痛經驗，潛移默化之下轉化成自己的核心信念，並且深信不疑影響其隨後的經驗，例如父母說「要不是你我早就跟你爸離婚了」、「你怎麼那麼笨」等都會影響孩子自我價值的建立，從而否定自己的存在，覺得自己無價值、不被愛。

看見事件背後訊息 隱藏著待解決議題

「除了先天器質因素之外，很多孩子問題其實反應爸媽自己的議題。」許雅惠指出，不少父母傾向於處理孩子表面行為問題，卻忽略有時孩子的問題其實是反應父母長期以來未處理的議題。如前述個案的父親見少女成績退步，直接責罵她母親罹癌，為什麼就少女自己不能顧好自己。然而，心理師在乎的是她的家庭內部發生什麼事？什麼原因導致學業成績明顯退步？究竟過去被植入哪些木馬程式？而這些擔心是反應父母擔心某事件失控，而投射給孩子過多不合理的擔心及預測？是否又來自於父母彼此親密關係的不信任？孩子問題行為背後常常隱藏著家庭或父母待解決的議題。

協助個案覺察軌跡 回溯場景重新建構

面對孩子自殺議題，許雅惠表示，治療過程中除了同理、承接個案情緒外，也會協助個案覺察自己的「行為軌跡」，並依據個案年齡及狀況給予不同治療，有時輔以催眠技術，重新帶著個案回溯過去關鍵事件，透過引導和梳理脈絡，重新疼惜內在受傷的自己，再詮釋、建構關鍵事件。雖然過去發生的事情是不可能被改變，但如何看待過去是可以被改變。一但改變看待事件的觀點，你的心也跟著變了。重新瞭解父母的無奈、不完美，終能從困住自己的傷痛中跳脫出來。

當你勇於面對時 黑影就不再可怕

「人生任何傷痛就像黑影一樣，當你可以看到它的時候，你可以接納自己的不完美，雖然這並不容易」，許雅惠心理師分享，人們會有負面情緒是一件正常的事情，但我們文化並不鼓勵我們表達情緒，但藉由情緒線索，反而可以讓我們認識自己。有些傷痛，就像黑影一樣，當你可以勇於面對時，黑影不在可怕。當開始接受自己不夠好、不夠完美時，不用每件事情做到最好來滿足他人期待而壓抑自己內在需求。她舉例，負面情緒就像哈利 波特額頭上閃電一樣，雖然是佛地魔造成的，但最後哈利波特可以控制這黑暗力量，再次抵抗佛地魔的黑暗勢力。

瞭解過去信念軌跡 重新建構反轉信念

「因此，不要討厭負面情緒，每個情緒都是一個重要的訊息，回頭去看看自己怎麼了，當你看到黑影時，你就會看更了解自己、接納自己不完美。當能擁抱自己陰暗面時，反而內心會獲得自在」。下次浮起任何想不開的念頭，或者不知如何覺察時，不妨尋求心理師談談，協助你看見困住自己的地方，重新建構新的信念模式，因為過去經驗的信念是可以被修正的，不必被家族集體潛意識複製命運，有機會透過心理治療開展自在的生活。

健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49068/





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