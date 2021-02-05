春天常按穴道、喝茶飲 這些方法讓你身心都舒暢

圖片來源 ／健康醫療網

立春節令到，象徵春天來臨。臺中慈濟醫院中醫部主任陳建仲指出，春天季節特性是「風」，氣的運行主「升發」，建議配合季節氣候變化，從作息到保養配合季節調整，可以讓身心都舒暢。

按摩穴位 春季養生

陳建仲中醫師指出，《黃帝內經‧四氣調神大論》闡述春季養生之道，萬物經過冬天潛藏後，到春天開始萌生和繁榮，作息調整為晚上早點睡，早上要早起。起床後到庭院、或公園大步走動，鬆開頭髮，放鬆身體，提振精神。此時，可以按摩神門穴和肩井穴來緩和心情和壓力。如果有鼻過敏 體質，可以搭配做鼻子穴道按摩，按壓鼻唇溝上、鼻翼正中處的迎香穴；也可以按鼻子兩旁正中處、鼻唇溝上端在鼻樑和臉交接處的鼻通穴，有助預防鼻炎。若有類似感冒症狀，建議可以按摩合谷穴和曲澤穴保養。

春季調養肝 緩解情緒健康

從中醫觀點來看，陳建仲表示，肝主風，所以成語說「如沐春風」、「春風得意」都和情緒感受有關，因此中醫中的「肝」和現代醫學表示的情緒、自律神經關係最密切。所以，《黃帝內經》特別注重情緒調養，也認為情緒狀況和健康有關：「恬淡虛無，真氣從之，精神內守，病安從來；是以志閑而少欲，心安而不懼，形勞而不倦，氣從以順，各從其欲，皆得所願」。

陳建仲強調，從立春起，多學習避免惱怒、憂鬱、疑慮、悲傷、恐懼等不良情緒，防止鬱怒傷肝、喜傷心、憂思傷脾、悲哀傷肺、恐懼傷腎的情形。如果喜歡茶飲，可以挑選玫瑰花茶、薰衣草、迷迭香等茶飲，緩解神經緊繃。

中藥師胡仁珍也建議可熬煮中藥飲品由柴胡、炒白朮、炒白芍、炙甘草、當歸、茯苓、炮薑、薄荷、大棗、枸杞做成「心怡飲」，幫助人體解鬱舒壓、緩和情緒、安心寧神。

注意自律神經症狀 適度放鬆

配合季節變化，也要覺察自己的身體，陳建仲醫師建議，觀察身體的重點在於與自律神經失調相關的症狀：例如脖子、肩膀緊繃、痠痛；太陽穴、後腦或耳朵前後至肩膀痠痛；失眠 、心悸、喉嚨痰梗感、痰不易咳出；腹脹、腹痛、便秘或常拉肚子等。如果有這些症狀，就要找到原因再做調整，像感受壓力時，要適度動一動，放鬆活絡身體，調整較寬鬆的作息時間。

陳建仲醫師提醒，春天早晚溫差較大，特別要注意調整衣服穿著，避免感冒、過敏性鼻炎和氣喘發作。

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資料來源：健康醫療網

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