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喝酒會暖身？ 反成心血管殺手

余采瀅
豐原醫院急診室主任林技政表示，喝酒會暖身其實是錯誤觀念，是因為細胞局部發炎反應，出現熱、辣感覺。（圖：豐原醫院提供）
豐原醫院急診室主任林技政表示，喝酒會暖身其實是錯誤觀念，是因為細胞局部發炎反應，出現熱、辣感覺。（圖：豐原醫院提供）

歲末年終聚餐總是少不了小酌一下，冷冷的天，不少民眾認為喝點酒讓身體暖和些，但醫師提醒，喝酒其實不會讓身體變暖，反而在寒冬中喝酒容易成為致命關鍵，尤其是對有心血管疾病、慢性疾病患者，這兩大族群是最大隱形殺手。

台灣豐原醫院急診室主任林技政表示，一般人普遍認為喝酒可以暖身，這其實是錯誤觀念，高濃度的酒精下肚，水分與濃度的差異容易刺激黏膜，產生細胞局部發炎反應，出現熱、辣感覺，即便酒精濃度較低的，長時間刺激也會慢慢產生同樣感覺。

林技政說，酒精本身會讓心跳變快、血壓升高、微血管擴張，把身體的熱往周圍血管帶出來，身體就會覺得有短暫的發熱了，真正讓身體變暖的其實是桌上的菜餚，每吃下去一道食物，身體就會有各種熱量產生，甚至是各種身體所需營養成分，非來自喝酒本身。

林技政強調，一旦喝了酒身體會變熱，有些人會把衣服脫掉，這時候身體的熱能會散失的很快，如果在戶外身體就會出現肌肉抖動的情況，藉此熱身體變暖，但此刻如果沒有做好保暖，就容易出現發冷、失溫的狀況。

尤其患有心血管疾病或慢性疾病的人，受到酒精的刺激下，心跳加速、血壓上升，很容易誘發心悸、心律不整等危險情況發生。

血壓 心血管疾病 台灣

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