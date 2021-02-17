葉黃素可護眼 但吃多皮膚可能變黃

現代人大量使用3C產品，長時間用眼也讓葉黃素在保健食品詢問度名列前茅。（記者胡瑞玲／攝影）

低頭族多，許多民眾用眼過度，以為多吃「葉黃素」就能強固眼睛，不過台北市聯合醫院松德院區藥劑科藥師林威廷指出五大錯誤觀念，包括葉黃素多吃無益，攝取過多恐有皮膚變黃等問題。

林威廷說，葉黃素是一種脂溶性類胡蘿蔔素，不僅可抑制自由基，過濾藍光減少對眼睛感光細胞傷害，也可抑制與細胞發炎反應相關傳遞鍊，但人體無法自行製造葉黃素，須由飲食中攝取。

民眾可多吃深綠及黃色蔬菜，包含菠菜、甘藍菜、綠花椰菜、豌豆、青椒、胡蘿蔔等；水果則可從柳橙、奇異 果、葡萄等攝取葉黃素，另外，也可從蛋黃中攝取。若無法從食物獲取足夠葉黃素時，再從保健食品補充。

林威廷說，市面上含葉黃素保健食品分游離型、酯化型兩種，游離型吸收率較佳；酯化型雖具較好生物利用率與安定性，但須透過腸道酵素輔助，本身消化不好或腸胃不佳者，就不建議食用此類型葉黃素。

有研究認為，成人每日若攝取六毫克的葉黃素，有助減緩黃斑部退化的風險，但多吃不僅無益，攝取過多還有可能造成皮膚變黃問題。

林威廷說，民眾常有服用葉黃素常見的錯誤觀念，例如葉黃素對眼部任何病患均有幫助、吃了馬上見效、含量越高越有效。補充葉黃素可增強黃斑部功能，使視力增進、視覺敏感度增強，長期食用可降低老年性黃斑罹患率，但對其他黃斑性疾病，如高度近視性、糖尿病 黃斑部水腫，尚未有明確定論。