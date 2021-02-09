落實減糖多運動 醫師「追火車」紓壓

醫師說，為了身體好，糖還是少碰為妙。(本報資料照片)

去年爆發新冠肺炎疫情 ，讓感染科出身的台灣 羅東博愛醫院院長盧進德承擔的責任更為繁重，但不管工作再忙，他仍維持每周三天運動的好習慣，且都在清晨五點半與球友相揪打網球。

盧進德在醫學院求學時，就是網球健將，但踏上職場後，為了兼顧工作、家庭，熱愛的網球運動放一旁，直到年屆不惑，孩子長大不再需要陪伴，才有時間再踏入喜愛的球場，至今超過十年之久。

每周有三天，盧進德都會起個大早，五點半準時出現在網球場，四名球友在矩形球場內切磋、流汗，固定運動一小時，是他維持好體力的撇步，「打球十年來，體力更好，不會失眠，工作效率大為提升。」

盧進德說，雖然醫院工作多，當院長還有各種不同的壓力，要保持運動，需要更大的「毅力」，但不能太寵自己，「不可以因為累，就不去運動，這是對自己的嚴格要求。」

「年紀大了，糖尿病 風險會漸漸增加，為了身體好，糖還是少碰為妙。」盧進德強調，他不喝含糖飲料，少吃甜點，落實「減糖」飲食控制。

盧進德總是笑臉迎人，同仁私下形容他是「好相處」的院長，但換下白袍後，他會拿起相機「追火車」，這不僅是他的紓壓方法，他並會將追逐拍下的火車照，打印在手機的外殼蓋、悠遊卡上，就連名片也是刻意設計成台鐵車票形式，是「百分百的鐵道迷」。

講話溫文儒雅的盧進德，也熱愛閱讀，從年輕到現在，家中藏書已超過3000本，每天會固定留時間給書本。他說，醫療工作雖然忙，但再忙也要留半小時、一小時給自己，閱讀時一個人靜靜坐著，也是留給自己好好沉澱的時間，「那是一天中最紓壓的一刻。」