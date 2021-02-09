我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

落實減糖多運動 醫師「追火車」紓壓

張議晨
醫師說，為了身體好，糖還是少碰為妙。(本報資料照片)
醫師說，為了身體好，糖還是少碰為妙。(本報資料照片)

去年爆發新冠肺炎疫情，讓感染科出身的台灣羅東博愛醫院院長盧進德承擔的責任更為繁重，但不管工作再忙，他仍維持每周三天運動的好習慣，且都在清晨五點半與球友相揪打網球。

盧進德在醫學院求學時，就是網球健將，但踏上職場後，為了兼顧工作、家庭，熱愛的網球運動放一旁，直到年屆不惑，孩子長大不再需要陪伴，才有時間再踏入喜愛的球場，至今超過十年之久。

每周有三天，盧進德都會起個大早，五點半準時出現在網球場，四名球友在矩形球場內切磋、流汗，固定運動一小時，是他維持好體力的撇步，「打球十年來，體力更好，不會失眠，工作效率大為提升。」

盧進德說，雖然醫院工作多，當院長還有各種不同的壓力，要保持運動，需要更大的「毅力」，但不能太寵自己，「不可以因為累，就不去運動，這是對自己的嚴格要求。」

「年紀大了，糖尿病風險會漸漸增加，為了身體好，糖還是少碰為妙。」盧進德強調，他不喝含糖飲料，少吃甜點，落實「減糖」飲食控制。

盧進德總是笑臉迎人，同仁私下形容他是「好相處」的院長，但換下白袍後，他會拿起相機「追火車」，這不僅是他的紓壓方法，他並會將追逐拍下的火車照，打印在手機的外殼蓋、悠遊卡上，就連名片也是刻意設計成台鐵車票形式，是「百分百的鐵道迷」。

講話溫文儒雅的盧進德，也熱愛閱讀，從年輕到現在，家中藏書已超過3000本，每天會固定留時間給書本。他說，醫療工作雖然忙，但再忙也要留半小時、一小時給自己，閱讀時一個人靜靜坐著，也是留給自己好好沉澱的時間，「那是一天中最紓壓的一刻。」

台灣 糖尿病 疫情

上一則

冬季易感冒 穴道按摩增免疫力

下一則

醫分析4000人研究：乾癬患者 懷孕風險未飆高

延伸閱讀

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣

網球／伍茲妮雅琪秀性感泳裝 婚後身材不走樣
網球／納達爾再創紀錄 連800周世界排名前10

網球／納達爾再創紀錄 連800周世界排名前10
網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費

網球／兼職艷星？19歲選手賣裸照賺訓練經費
網球／墨瑞染新冠 澳網恐難行

網球／墨瑞染新冠 澳網恐難行

熱門新聞

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
補充維生素D可改善憂鬱症。(本報資料照片)

缺乏維生素D 30歲女甩不掉憂鬱症

2021-02-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

2021-02-03 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

2021-02-06 02:00
(取材自健康醫療網)

戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

2021-02-04 01:30
(取材自健康醫療網)

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

2021-02-04 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國