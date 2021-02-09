糖友長途開車 記得先量血糖防過低

覺得不舒服就要立即測血糖，血糖值低於70mg/dl要趕緊補充含糖食物。（本報資料照片）

低血糖 常突然發生，許多患者在長時間開車、無法確定吃飯時間的狀況下，忽然感覺身體不適，台灣 衛生福利部桃園醫院新陳代謝科醫師李瑞祥說，一旦不舒服就要立即測血糖，血糖值低於70mg/dl要趕緊補充含糖食物。

李瑞祥指出，45歲張先生罹患糖尿病 20年，有天全家出遊時，在高速公路上突然全身冒冷汗、頭暈不適，在休息站測血糖時發現只有60mg/dl，立刻吃下3顆方糖才緩解症狀，當時把全家人都嚇壞，經回想有可能是早上施打胰島素且早餐吃太少，造成低血糖。

李瑞祥表示，低血糖是糖尿病急性合併症之一，可能造成的原因包括過量的胰島素或口服降血糖藥、施打胰島素未進食含醣食物、延誤用餐時間、運動量增加胰島素未調整劑量等。

糖尿病中心護理師巫叡涵提醒，要長途開車或騎車的糖友，可先測血糖再出發，避免空腹行駛時遇塞車誤餐導致血糖過低。

低血糖要如何預防？巫叡涵指出，可經常測量血糖，正餐和點心應定時定量，若有額外運動時務必再補充含糖點心，另外，注射胰島素或服用口服降血糖後要按時進餐，並且隨身須攜帶含糖食物，低血糖時服用。

巫叡涵說明，例如補充120至150cc含糖飲料、3至5顆方糖，15分鐘後測量血糖，未改善則再重複給予一次，若症狀還是未改善就需要立即就醫。