我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

糖友長途開車 記得先量血糖防過低

陳夢茹
覺得不舒服就要立即測血糖，血糖值低於70mg/dl要趕緊補充含糖食物。（本報資料照片）
覺得不舒服就要立即測血糖，血糖值低於70mg/dl要趕緊補充含糖食物。（本報資料照片）

血糖常突然發生，許多患者在長時間開車、無法確定吃飯時間的狀況下，忽然感覺身體不適，台灣衛生福利部桃園醫院新陳代謝科醫師李瑞祥說，一旦不舒服就要立即測血糖，血糖值低於70mg/dl要趕緊補充含糖食物。

李瑞祥指出，45歲張先生罹患糖尿病20年，有天全家出遊時，在高速公路上突然全身冒冷汗、頭暈不適，在休息站測血糖時發現只有60mg/dl，立刻吃下3顆方糖才緩解症狀，當時把全家人都嚇壞，經回想有可能是早上施打胰島素且早餐吃太少，造成低血糖。

李瑞祥表示，低血糖是糖尿病急性合併症之一，可能造成的原因包括過量的胰島素或口服降血糖藥、施打胰島素未進食含醣食物、延誤用餐時間、運動量增加胰島素未調整劑量等。

糖尿病中心護理師巫叡涵提醒，要長途開車或騎車的糖友，可先測血糖再出發，避免空腹行駛時遇塞車誤餐導致血糖過低。

低血糖要如何預防？巫叡涵指出，可經常測量血糖，正餐和點心應定時定量，若有額外運動時務必再補充含糖點心，另外，注射胰島素或服用口服降血糖後要按時進餐，並且隨身須攜帶含糖食物，低血糖時服用。

巫叡涵說明，例如補充120至150cc含糖飲料、3至5顆方糖，15分鐘後測量血糖，未改善則再重複給予一次，若症狀還是未改善就需要立即就醫。

血糖 糖尿病 台灣

上一則

冬季易感冒 穴道按摩增免疫力

下一則

醫分析4000人研究：乾癬患者 懷孕風險未飆高

延伸閱讀

冬天洗澡4關鍵 皮膚不乾癢

冬天洗澡4關鍵 皮膚不乾癢
染疫後血糖上升 14%重症者併發糖尿病

染疫後血糖上升 14%重症者併發糖尿病
史丹福學者 周宏杰領軍胰島素研究

史丹福學者 周宏杰領軍胰島素研究
春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：不可以！血糖易飆升

春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：不可以！血糖易飆升

熱門新聞

華人聚集的法拉盛等地區近期疫情未見緩解。(記者顏嘉瑩/攝影)

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

2021-02-05 09:00
補充維生素D可改善憂鬱症。(本報資料照片)

缺乏維生素D 30歲女甩不掉憂鬱症

2021-02-03 02:00
（圖：健康醫療網提供）

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

2021-02-03 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

年輕人也會感染「灰趾甲」！ 2種警訊要注意

2021-02-06 02:00
(取材自健康醫療網)

戴口罩呼吸道感染減少 但…腸胃疾病也變多了

2021-02-04 01:30
(取材自健康醫療網)

冬天容易腳抽筋 吃對食物能預防

2021-02-04 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國