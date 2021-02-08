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4步驟 疫下調整身心健康

健康醫療網
疫情持續一年，讓世人的心情緊繃。(本報資料照片)
疫情持續一年，讓世人的心情緊繃。(本報資料照片)

隨著新冠肺炎在世界各地的影響至今已滿周年，而全球也至少有1億多人確診，就連世界多處也因為疫情而宣布了緊急狀態或相關措施。面對突然而來的居家生活限制，除了會出現的不安與焦慮擔心外，也可能打亂了原來的工作或作息。台灣衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，建議大家趁機檢視自己生活型態作調整，在居家檢疫或隔離期滿後，能夠重拾健康的生活。下面方法提供大家參考：

1. 調整焦慮：

面對突如其來的疫情訊息通知，不論是需要被隔離的當事人或是家屬，相信心理的壓力和焦慮一定是很大的。建議先靜下深呼吸十次，讓腦放空先不要想任何事情，等到身心較平穩後再進行下一步，因為慌亂中無法作有效的思考和決定。

2. 檢視日常：

先列出原來預計的工作或規畫，再重新一一檢視其重要性或急迫性之後，會發現其實真正需要立即處理的事情有限，有許多非必要的工作或是活動可以先略過；在做完必要的聯繫後，放下原來的過度擔心，開始放輕鬆安排生活。

3. 規畫課表：

每天正常的作息和量體溫很重要。每日按時起床後，可安排以下回動：早餐、活動時間、午餐及新聞資訊、午休、活動時間、盥洗、晚餐及新聞資訊、家庭時間與朋友聯繫（電話或視訊）、日記或心得、就寢等。「活動時間」可安排：電影欣賞、手工製作、美術繪畫、烹飪烘焙、3C研究、偶像追劇、網路KTV、練習樂器等活動來從事。

4. 每天運動：

居家避疫時無法作太過劇烈的運動，所以選擇可以在自己家裡就能完成的較佳。例如：從頭到腳各個關節的伸展運動，每個關節活動時要慢且角度盡量做大，以達到充分運動、放鬆的目的。或是參考網路影片（如：瑜伽等），每日至少運動半個小時，強化自己的免疫系統。

張自強表示，防疫不是只有第一線醫療人員的事，大家共同來維護目前安全的生活環境，定時的關心疫情發展，以便吸收健康正確資訊宣導，不確定的資訊請勿再傳遞，我們對疫情要注意、要謹慎、但是不要緊張，避免資訊誤導，也要避免隨時或過動關心疫情發展而影響生活。勤洗手、戴口罩和維持社交距離等，遵循防疫新生活運動，調整身心後重拾健康快樂的生活。

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