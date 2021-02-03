足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

（圖：健康醫療網提供）

台灣 一名40歲陳先生熱愛跑馬拉松 ，某次賽事因準備不足，中途跑姿走樣，但仍堅持完賽，導致隔天起床一踩地就感到足跟內側一陣刺痛，雖然緩步行走後逐漸舒緩，但久站工作後又即復發，就醫確診為足底筋膜炎，透過脊椎及疼痛治療中心中西醫合療，症狀大幅改善，又恢復日常訓練，期待疫情 過後大展身手。

足底筋膜炎 穿著鞋底堅硬最常發生

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎及疼痛治療中心、復健科醫師徐瑋璟表示，足底筋膜炎通常是因為足跟內側筋膜反覆的微小撕裂傷造成，以往常見於工作時需久站，或是反覆行走，尤其穿著鞋底堅硬不適的工作鞋時，更容易發生；近年來長跑賽事風行，跑者常因過度訓練或追求紀錄，縱使身體已經發出警訊，仍勉強練跑，在反覆受傷下，成為足底筋膜炎的受害者。

治療足底筋膜炎 檢視步態不能忽略

治療足底筋膜炎除了針對疼痛部位給予藥物和復健治療外，徐瑋璟醫師強調，尚需檢視患者的步態是否異常，足踝、膝蓋、髖關節等有無其他疾患；若有扁平足或高弓足，則可搭配適當鞋墊穿著，假設症狀持續難治，會透過超音波導引下的增生療法治療、體外震波治療以修復組織。

中醫治療足底筋膜炎 傷科手法+針灸為主

中醫治療方法是以傷科手法及針灸為主。脊椎及疼痛治療中心中醫師吳俊昌說明，傷科手法主要調整上述足部及骨盆區結構的失衡，使力線回正，以解除足底筋膜的張力；針灸治療則依中醫辨證取穴施針，以調節及平衡經絡氣血，而使結構得以維持，療效可以長久。

9成保守治療能緩解 避免久站、選擇適合鞋子能預防

通常九成以上的患者經過保守治療都能好轉。徐瑋璟醫師提醒，若要預防足底筋膜炎，應避免長時間行走和站立、過度拉扯足底筋膜，可自行多做肌力和伸展訓練，並選擇適合的鞋子，才能達到保護足底筋膜之效。

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資料來源：健康醫療網

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