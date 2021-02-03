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雙眼上吊、四肢抽動...孩子發燒「熱痙攣」 2原則注意

健康醫療網／記者黃心瑩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

1歲半的幼兒，凌晨開始發燒到攝氏39度，媽媽發現孩子突然雙眼上吊，牙關緊閉，甚至雙手雙腳規律的抽動，嚇壞家長，在緊急送醫的路上突然又停止，媽媽分不清楚孩子是昏迷還是睡著，到醫院檢查後，醫師告知為熱痙攣所致。台灣彰化基督教醫院小兒神經科主治醫師張通銘表示，熱痙攣發作時看起來可怕，但大部分長大後都會好轉無後遺症，僅有少數個案可能為癲癇體質被誘發。

好發於6歲以下 八成長大後痊癒無後遺症

熱痙攣屬於常見的兒科急診狀況，發生年齡在1個月大到6歲之間，因為幼兒在成長過程中，腦部尚未成熟穩定，一旦發燒（38度以上）、體溫升高就容易引發全身抽筋。張通銘醫師說明，分為單純型與複雜型，約80%患者為單純性熱痙攣，若幼兒整體發展均符合各項里程碑，抽筋時間小於5分鐘，24小時內只發作1次，全身性抽筋，基本上為良性，6歲之後不會再發。

發作2次以上，時間大於5分鐘者為複雜性熱痙攣，有可能會有癲癇的風險，須由醫師診斷，未來有可能影響專注力、認知等發展。

發作時兩大原 側躺、保持呼吸道暢通

發作時兩眼上吊、嘴唇發紫、口吐白沫、全身抽搐、口腳抖動，還可能尿失禁，幾分鐘後停止，患者也隨之昏睡，此為大發作時症狀。張通銘醫師表示，第一次遇到發作時，家長一定很驚慌，此時必須記住兩個原則，先側躺，避免嗆到，第二保持呼吸道暢通，可將頭微微後仰，切勿前傾壓迫氣管，再來便趕緊送醫。醫師也特別提醒，不要給孩子咬任何東西。

熱痙攣發作與體質有關 再發比例為三分之一

熱痙攣2年內再發作的比例為三分之一，一般來說與體質有關，很難完全避免，僅能盡量減少發燒的機會，或是已知有熱痙攣體質者，發燒至37.5度時可以預防性先給予退燒藥。不過張通銘醫師也提醒，發燒為正常生理現象，也不能給予過多退燒藥。熱痙攣看似可怕，其實危險性並不高，建議家長以平常心看待，除非當下嘴唇發黑缺氧，發作時間超過5分鐘，則需叫救護車急救。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49029/

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