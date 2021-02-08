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糖尿病患穿襪保暖 別忘「天天看腳」防潰瘍

健康醫療網
患有糖尿病的長輩因為保暖而未每日檢視雙腳，容易忽略因糖尿病引起的足部病變。(Getty Images)
患有糖尿病的長輩因為保暖而未每日檢視雙腳，容易忽略因糖尿病引起的足部病變。(Getty Images)

足部健康可藉由每日的檢查、血糖的控制及選擇合適的鞋子以預防糖尿病足部潰瘍的發生；已產生足部潰瘍的病人更應加強足部管理。

天氣冷颼颼，連日來的低溫讓許多長輩穿上厚厚的棉襪，此時若患有糖尿病的長輩因為保暖而未每日檢視雙腳，容易忽略因糖尿病引起的足部病變，形成糖尿病足部潰瘍傷口，因此，足部照護也是寒冬季節裡呵護長輩不容忽視的一環。

足部照護的關鍵在於要先了解引發糖尿病病足的原因，其危險因子主要是神經病變、血管病變和感染。奇美醫學中心護理部傷口護理師黃文佩表示，老人家容易因為感覺不敏銳，即使足部有紅腫或破損也無法及時察覺，而易形成足部潰瘍，尤其穿上棉襪更不易發現傷口。

此外，感覺及運動神經病變影響行走時肌肉的使力，改變受力點，造成受力處皮膚的厚度增加，形成厚繭；自主神經病變影響末梢神經控制血液的功能，動脈粥狀硬化使得血液供應減少而產生組織缺血；感染加劇足部潰瘍的惡化造成蜂窩性組織炎及骨髓炎。

足部潰瘍 紅腫熱痛是初期症狀

台灣奇美醫學中心護理部傷口護理師魏秀慧指出，大部分的足部潰瘍產生之前會經歷初期紅腫熱痛的反應，一旦發現應立即就醫，評估檢查是否有感染的情形並檢視血糖與下肢循環的問題；必要時給予藥物使用與適當的傷口護理，避免炎性反應加劇引發感染而使得傷口持續惡化。

挑選適合鞋子 血糖管控不馬虎

台灣奇美醫學中心護理部督導李穎俐提醒，足部健康可藉由每日的檢查、血糖的控制及選擇合適的鞋子以預防糖尿病足部潰瘍的發生；已產生足部潰瘍的病人更應加強足部管理。

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