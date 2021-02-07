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天氣多變引發氣喘 藉中醫改善體質

高晧宇／台北馬偕醫院中醫部內科主治醫師 
中醫治療藉由體質的調整，可改善肺功能、降低氣喘發作次數。（本報資料照片）
中醫治療藉由體質的調整，可改善肺功能、降低氣喘發作次數。（本報資料照片）

天氣變化大、接觸過敏原、感冒、空氣汙染、刺激性氣味或特殊飲食，容易誘發氣喘發作，除了西醫治療外，透過中醫的治療也可以改善肺部氣血循環，進而減少氣喘發作。

氣喘指的是有呼吸困難、咳嗽、胸悶、喘鳴聲等兩種以上症狀，常在夜間或清晨發作。氣喘的成因是慢性呼吸道發炎，氣管對於一些無害的物質的過度反應，因而造成氣管支氣管狹窄、氣道黏液分泌增加、氣道壁增厚，病人會有咳、痰、喘、胸痛的表現。

中醫觀點來看，氣喘因為外邪（誘發因子），引起體內發炎反應而導致「痰濕阻肺」，日久造成氣管有「氣滯血瘀」的病變。

氣喘發作急性期，痰多黃或白、咳喘嚴重者，可使用黃芩、桑白皮、半夏、款冬花等化痰平喘的藥物治療。慢性期則著重調養肺脾腎，若有胃食道逆流或大便不成形，給予補脾；若喝冰冷飲料容易發作者，給予溫肺益氣藥物；若年紀大或反覆使用類固醇者，則給予補腎。

中醫治療氣喘，在於體質的調整，藉以改善肺功能、降低發作次數，並減少急性發作藥物的使用。甚至可以治療其他併發的疾病，例如胃食道逆流、慢性上呼吸道症候群、過敏性鼻炎等，常在治療氣喘的過程中，一併獲得改善。

除使用中藥治療，氣喘患者平常可以多按摩天突、大椎、肺俞等穴位，可以補氣並緩解發炎現象。也可以使用溫熱的藥物來進行穴位敷貼，例如三伏貼或三九貼，透過有溫補、祛寒、化痰的藥物來改善肺部氣血循環，進而減少氣喘發作。

建議氣喘患者平常應早睡早起、多運動、注意保暖，忌食冰品，多吃蔬果和魚，也可適當攝取生薑等較溫性食物，肥胖者應減重。

過敏 肥胖 空氣汙染

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