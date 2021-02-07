大掃除小心姿勢不當 教你4招不痠痛

打掃姿勢不正確，不僅容易手腕麻痛或腰痠背痛，還會導致受傷。(本報資料照片)

春節將至，家家戶戶準備除舊布新大掃除，但如果打掃姿勢不正確，不僅容易腰痠背痛，還會導致身體受傷。專家建議，可藉由輔具和工具的調整，在不同家務間轉換工作，並適度休息，便可避免大掃除引起拉傷或扭傷。

台灣 振興醫院復健科主任陳建成表示，肩膀、腰椎和手肘是打掃最常見的受傷部位，因為短期內過度使用，加上可能已有的舊傷，進而導致肌腱發炎、肌肉 拉傷或扭傷。

大掃除前先做伸展動作

近期便有許多肩膀肌腱發炎的病人就醫，一天約增加三至五人。患者可能早有潛在的肌腱磨損或鈣化問題，因為打掃手舉高擦窗戶或是負重，容易造成肩夾擠症候群，只要手平舉就會感到疼痛。陳建成指出，若在大掃除前先做暖身、擴胸等伸展動作，手要舉高時慢一點，工作30分鐘、休息5至10分鐘，即可避免發生肩膀不適。

常彎腰拖地、推桌子或是搬重物，也容易造成急性腰椎扭傷。陳建成表示，大多數人出現閃到腰、動彈不得狀況，只要臥床一至三天便可慢慢恢復，但這段時間千萬不可再負重；少數人因為搬重物引發椎間盤突出，嚴重必須開刀治療。

打掃時可用護腰、護肘

如果腰椎受傷非常深層，陳建成認為，因為熱源難以到達組織，可打破急性受傷定律，不論熱敷或冰敷皆可緩解疼痛，但在冬天冰敷，則可能造成肌肉過度收縮，患者會更不舒服。

陳建成建議，打掃時可以使用護腰、護肘等輔具，並搭配長柄拖把，以免腰彎帶低，或是幫抹布加一根竿子，應付越來越高的窗戶，讓掃除工作不再那麼費力。

家務換著做避免重複動作

中華肌內效協會理事長、物理治療師簡文仁則表示，大掃除常會引發身體痠痛及傷害，主要是因為重複做相同動作造成的「反覆性累積傷害」，因此建議可以在不同家務間轉換工作的項目，例如擦完幾片窗戶就改成拖地，不要堅持把窗戶擦完才改下一個工作，讓不同肌肉可以輪流休息。

簡文仁傳授4個動作，只要微調打掃姿勢，並且「先用力再動作」，不僅省時省力，也能防止受傷。

一、拖地前後弓箭步

拖地時，如果彎腰對腰部負荷過大，最好挺直腰桿，以前後弓箭步帶動拖把或吸塵器。

二、搬重物寧推不拉

重物硬搬硬拉很容易閃到腰，最好用身體重量去推動，避免使勁猛拉傷到腰。

三、拿物品轉腳不扭腰

大掃除需要轉身拿清潔用品，但瞬間轉身可能會扭到腰。建議可以膝蓋微彎，腳底轉90度，保持背部與腰部平整，以「轉腳不扭腰」的方式拿物品。

四、高處擦窗加階梯

要清掃比較高的窗戶或櫥櫃時，建議拿穩固的椅子或階梯，避免手舉過高或墊腳尖，讓肌肉長期緊繃、過度疲勞而受傷。