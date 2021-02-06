冬天不喝水不運動 小心便祕找上你

醫學上定義，只要有三天以上未排便、糞便質地堅硬、排便困難，就屬於便秘。（本報資料照片）

冬天寒冷，不太流汗，許多人不覺得口渴，就懶得喝水，也不太上廁所，腸胃科門診發現，便祕患者明顯增加，大人小孩都有，其中以老年人症狀較為嚴重，囤積過多糞石，以致排不出來，在急診護理人員協助下，挖出一、兩公斤硬便。

便祕已經成為文明病，台北台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠指出，只要有三天以上未排便、糞便質地堅硬、排便困難，就屬於便祕，長期便祕，將產生肛裂、痔瘡，如果好幾天拉不出來，引發腹痛，必須至急診求救。

糠榮誠指出，冬天低溫 容易導致便祕，主要原因在於天冷時，腸道肌肉 收縮減緩、蠕動變慢，加上冬天運動量較少，血液循環不良而手腳冰冷，且較難刺激腸道蠕動。

在飲食方面，許多人到了冬天，不覺口渴也不流汗，而不太喝水，水份攝取不足，就容易造成便祕。此外，雖然冬天蔬果水果種類眾多，但不少人怕冷生，所以也不太吃蔬果。

再者，如果常吃火鍋，又嗜吃辛辣湯底，就容易使得脾胃消化功能失調，內生燥熱溼邪上火，而導致便祕。

糠榮誠觀察門診便祕患者，以老年人症狀較為嚴重，年紀增加，腸胃平滑肌功能變差，腸道蠕動緩慢無力，如又少喝水、少吃蔬菜，膳食纖維攝取不足，糞便囤積過久，有如硬石。

有些年輕人因為貪吃了麻辣鍋，攝取太多油膩食物，以致便祕，好幾天無法如廁，糞便變硬，用力一拉，直腸黏膜破裂，引發出血，鮮血直流，以為大腸癌，嚇到掛急診。

如何改善便祕困擾？糠榮誠建議，多喝溫水、少喝冷飲，例如，早上起床喝一杯溫開水，就能促進便意。多吃高纖食物、綠葉蔬菜，膳食纖維可以刺激腸胃蠕動，增加糞便重量，有助排便。

此外，冬天低溫，但仍須運動，強化腹肌，刺激控制消化器官的自律神經，促進腸道蠕動，幫助排便。如有便意，就應立即如廁，有些人一旦錯過排便最佳時機，就得再等上許久。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)