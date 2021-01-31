我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

透過在美外交途徑 10多萬劑輝瑞疫苗5日內抵台

英百歲老兵為醫護募款感動世界 女兒證實他染疫住院

研究：抽菸或電子菸易「腦霧」 對兒童影響更大

中央社台北31日電
研究指出，使用菸品或電子菸者，可能出現「腦霧」症狀，注意力分散不集中、記憶力缺損。（示意圖／取自Pixabay）
研究指出，使用菸品或電子菸者，可能出現「腦霧」症狀，注意力分散不集中、記憶力缺損。（示意圖／取自Pixabay）

精神科醫師邱南英表示，研究指出，使用菸品或電子菸者，可能出現「腦霧」症狀，注意力分散不集中、記憶力缺損，且8到13歲開始用電子菸者，比14歲之後用者，更易「腦霧」。

彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師邱南英表示，美國羅徹斯特大學醫學中心（URMC）從2個全美國問卷調查資料進行分析，一個是在2018年調查1.8萬名國高中學生，另一個則是針對超過88.6萬名成年人做電話訪談，兩者都詢問受訪者使用菸品與吸食電子菸的情形，並探討他們的注意力、記憶力等認知狀況。

結果發現，不論受訪者是否成年，使用菸品及電子菸的人出現「腦霧」機率都明顯比不使用菸品者高。8歲至13歲就開始使用電子菸的青少年，比14歲之後開始使用電子菸的人，更容易有「腦霧」的情形。

邱南英說，腦霧（mental fog, brain fog, or clouding of consciousness）是一種主觀自我報告嚴重注意力分散不集中、記憶力缺損、困難做決定等腦力狀況（DCRMD，difficulty concentrating, remembering, or making decisions）。

邱南英表示，青少年是大腦發展的重要關鍵時期，青少年的身體尤其是腦部的易感性強，使用菸品或電子菸不僅會造成身體不適，導致電子菸相關肺傷害（EVALI）、哮喘、肺炎、頭痛、嘔吐、癲癇等症狀之外，在精神狀況方面還會引起情緒不穩定、學習困難、濫用/依賴物質（如大麻、甲基安非他命等毒品），甚至造成腦部發展的永久損害。

編輯推薦

美國 毒品

上一則

14歲女突然斜視 甲狀腺亢進合併肌無力症作怪

延伸閱讀

自主神經失調 須防腦中風

自主神經失調 須防腦中風

醫師提醒：口腔潰瘍2周內可癒合 菸檳榔小心口腔癌

醫師提醒：口腔潰瘍2周內可癒合 菸檳榔小心口腔癌
肌張力不全無法走路 腦部刺激術恢復行動力

肌張力不全無法走路 腦部刺激術恢復行動力
天冷+抽菸 心肌梗塞、中風機率大

天冷+抽菸 心肌梗塞、中風機率大

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇