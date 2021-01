研究：抽菸或電子菸易「腦霧」 對兒童影響更大

研究指出,使用菸品或電子菸者,可能出現「腦霧」症狀,注意力分散不集中、記憶力缺損。(示意圖/取自Pixabay)

精神科醫師邱南英表示,研究指出,使用菸品或電子菸者,可能出現「腦霧」症狀,注意力分散不集中、記憶力缺損,且8到13歲開始用電子菸者,比14歲之後用者,更易「腦霧」。

彰化基督教醫院精神醫學部主治醫師邱南英表示,美國 羅徹斯特大學醫學中心(URMC)從2個全美國問卷調查資料進行分析,一個是在2018年調查1.8萬名國高中學生,另一個則是針對超過88.6萬名成年人做電話訪談,兩者都詢問受訪者使用菸品與吸食電子菸的情形,並探討他們的注意力、記憶力等認知狀況。

結果發現,不論受訪者是否成年,使用菸品及電子菸的人出現「腦霧」機率都明顯比不使用菸品者高。8歲至13歲就開始使用電子菸的青少年,比14歲之後開始使用電子菸的人,更容易有「腦霧」的情形。

邱南英說,腦霧(mental fog, brain fog, or clouding of consciousness)是一種主觀自我報告嚴重注意力分散不集中、記憶力缺損、困難做決定等腦力狀況(DCRMD,difficulty concentrating, remembering, or making decisions)。

邱南英表示,青少年是大腦發展的重要關鍵時期,青少年的身體尤其是腦部的易感性強,使用菸品或電子菸不僅會造成身體不適,導致電子菸相關肺傷害(EVALI)、哮喘、肺炎、頭痛、嘔吐、癲癇等症狀之外,在精神狀況方面還會引起情緒不穩定、學習困難、濫用/依賴物質(如大麻、甲基安非他命等毒品 ),甚至造成腦部發展的永久損害。