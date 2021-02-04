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計算「酒精攝取量」 避免過量飲酒傷身

方冠傑
過量飲酒對肝臟、胰臟等器官會造成莫大的傷害，甚至帶來相關疾病或引發宿疾。（Getty Images）
過量飲酒對肝臟、胰臟等器官會造成莫大的傷害，甚至帶來相關疾病或引發宿疾。（Getty Images）

每逢年節聚會活動過後，常有患者在飲酒後腸胃不適前來求診，過量飲酒對肝臟、胰臟等器官會造成莫大的傷害，甚至帶來相關疾病或引發宿疾，不可不慎。

在門診中，常見部分患者聲稱自己沒有喝混酒也沒有喝烈酒，以為身體不適是因喝混酒造成的，但其實混酒本身並不會導致喝醉，最終影響醉酒的原因是酒精攝取總量。根據衛福部國健署在國民飲食指標原則中，指出滿18歲以上的成年男性每日建議酒精攝取量不超過兩個酒精單位（20公克），成年女性是不超過一個酒精單位（10公克）。

另一方面，許多人覺得酒後睡一覺，頭不暈即可開車上路，但其實這是陷自己與他人於危險之中而不自知的行為。酒精代謝與乙醇脫氫酶及乙醛脫氫酶有關，過多的乙醛累積在體內就會造成所謂的「宿醉」。而所謂的「宿醉」對行車安全依然會造成危險。

當人喝酒後，酒精進到體內後即開始代謝作業，約20%會由胃吸收，80%由小腸吸收，後續酒精進入肝臟後，會被代謝成乙醛，再接續代謝成乙酸，最後則是代謝成二氧化碳跟水，二氧化碳的排出透過肺，水則是從腎臟排出。平均來說，人體一般狀況一小時只能代謝一個單位（10公克）的酒精，而代謝時間會因性別、基因等影響，所以學習如何計算正確「酒精攝取量」，可以避免自己飲酒過量造成健康傷害。 

另外，酒精進入到人體後，則會對腸胃產生刺激，尤其酒精在一接觸到胃黏膜即會被吸收至血液中，血液中酒精濃度高就會有酒醉感。想要避免酒醉不適，切記不要空腹喝酒，飲酒前建議吃點蔬果、澱粉、蛋白質和肉，這樣有助於緩解酒精對人體的影響；若喝酒前感到身體不適，則不建議當天飲酒，飲酒時也可同時交替多喝水，防止脫水；未成年及孕婦也千萬不可飲酒，以免對身體健康以及腹中胎兒健康造成負擔。

●如何正確計算酒精攝取量？

喝下的c.c數或ml數 × (酒精度數/100) × 0.8(酒精比重) = 酒精攝取量(酒精重量)

（作者為台北醫學大學附設醫院消化內科專任主治醫師）

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