年菜要美味健康 多用蔬果、海鮮取代肉品

平均每人攝取850大卡低熱量的9道福氣年菜。（記者黃惠群╱攝影）

春節將至，要開始張羅年菜囉！今年年菜不妨採新作法，台灣 衛福部國健署與農委會漁業署合作，推薦年菜食材採「多蔬果」、「選海鮮」，富含膳食纖維及健康蛋白質，建議選用在地、當令食材和漁品等取代肉品，加上合適的烹調方式，團圓年菜可以吃出美味又健康。

農委會漁業署、衛福部國健署推薦漁產取代畜肉。漁業署及國民健康署攜手示範九道年菜，包含魚肉水餃、毛豆水餃、紅燒金鯧、檸香酒燒蛤蜊、鮮蔬豆皮捲、清炒長年菜、白菜滷、山藥排骨湯、芋香珍穀飯，每人平均攝取熱量850大卡。

大魚大肉體重易增加

國健署社區健康組組長羅素英表示，傳統年菜大多大魚大肉，少蔬果、少纖維食材，每年過年後，約有四成民眾年後體重上升，平均增重1.7公斤，年節時分更要飲食均衡。

農委會漁業署署長張致盛表示，象徵年年有餘的魚料理是家家戶戶必備的吉祥年菜，這次年菜料理包含蛤蜊、午仔魚、福壽魚（台灣鯛、吳郭魚）等，十分適合日常烹調用。

魚類含Omega-3營養素

羅素英說明，福氣年菜中，魚類可提供Omega-3多元不飽和脂肪酸、維生素、礦物質等維持身體健康必要的營養素；文蛤富含鐵質，可預防及改善缺鐵性貧血；芋香珍穀飯中使用多種未精製全穀類，含有豐富的膳食纖維及維生素B群，芋頭富含鋅，更是素食者補充鋅的絕佳來源。

採用大量植物性食材

國健署長王英偉補充說明，福氣年菜採用大量植物性食材提供豐富的營養素，例如毛豆是優質蛋白質，富含維生素E，具抗氧化力，十分推薦民眾及長者享用毛豆水餃料理。

紅燒金鯧

年年有魚慶鯧盛（127大卡／每人份）

材料：金錩1尾(約600克)、青蔥斜段50克、薑片40克、辣椒斜片15克、胡椒及鹽少許、米酒1湯匙、醬油及蠔油少許、烹調用油適量

作法：

1. 將金鯧魚畫刀塞入蔥、薑，撒上胡椒、鹽。

2. 煎至兩面金黃起鍋備用。

3. 原鍋炒香蔥、薑，再加入米酒、醬油、蠔油、水煮滾後放入金鯧燜煮10分鐘，撒上辣椒、蔥小煮一下起鍋，醬汁大火煮滾芶芡淋上。

芋香珍穀飯

金玉滿堂珍穀飯（143大卡／每人份）

材料：紫米120克、白米120克、乾蓮子40克、芋頭80克、南瓜80克

作法：

1. 乾蓮子、紫米分別洗淨浸泡2小時，白米洗淨浸泡30分鐘，瀝乾備用。

2. 芋頭、南瓜去皮切小丁備用。

3. 蓮子洗淨泡水軟化後，蒸熟備用。

4. 食材放入電鍋，加入4杯水，外鍋水放入2杯水，蒸至開關跳起續燜15分鐘 。

5. 食用前稍微拌勻即可。（資料來源／台灣衛福部國健署）