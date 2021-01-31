新冠疫情延燒一年 4方法調整 讓身心更健康

（圖：健康醫療網提供）

隨著新冠肺炎在世界各地的影響至今已滿周年，就連世界多處也因為疫情 而宣布了緊急狀態或相關措施，面對突然而來的居家生活限制，會出現的不安與焦慮擔心。台灣衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，建議大家趁機檢視自己生活型態作調整。下面方法提供大家參考：

4心態調整 舒緩疫情下的緊繃心情

1.面對自己焦慮的調整：

面對突如其來的疫情訊息通知，不論是需要被隔離的當事人或是家屬，相信心理的壓力和焦慮一定是很大的。建議先靜下深呼吸十次，讓腦放空先不要想任何事情，等到身心較平穩後再進行下一步，因為慌亂中無法作有效的思考和決定。

2.重新檢視自己的日常：

先列出原來預計的工作或規畫，再重新一一檢視其重要性或急迫性之後，會發現其實真正需要立即處理的事情有限，有許多非必要的工作或是活動可以先略過，在做完必要的聯繫後，放下原來的過度擔心。

3.規畫充實的課表：

每天正常的作息和量體溫很重要，每日按時起床後：早餐、活動時間、午餐及新聞資訊、午休、活動時間、盥洗、晚餐及新聞資訊、家庭時間與朋友聯繫（電話或視訊）很重要、日記或心得、就寢等。

4.每天運動以維持健康：

居家檢疫或隔離時以可以在自己家裡就能完成的較佳。例如：從頭到腳的各個關節的伸展運動，每個關節活動時要慢且角度盡量做大，以達到充分運動放鬆的目的。或是參考網路影片（如：瑜珈等），每日至少運動半個小時，強化自己的免疫系統。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49001/

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