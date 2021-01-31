我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

新冠疫情延燒一年 4方法調整 讓身心更健康

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著新冠肺炎在世界各地的影響至今已滿周年，就連世界多處也因為疫情而宣布了緊急狀態或相關措施，面對突然而來的居家生活限制，會出現的不安與焦慮擔心。台灣衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，建議大家趁機檢視自己生活型態作調整。下面方法提供大家參考：

4心態調整 舒緩疫情下的緊繃心情

1.面對自己焦慮的調整：

面對突如其來的疫情訊息通知，不論是需要被隔離的當事人或是家屬，相信心理的壓力和焦慮一定是很大的。建議先靜下深呼吸十次，讓腦放空先不要想任何事情，等到身心較平穩後再進行下一步，因為慌亂中無法作有效的思考和決定。

2.重新檢視自己的日常：

先列出原來預計的工作或規畫，再重新一一檢視其重要性或急迫性之後，會發現其實真正需要立即處理的事情有限，有許多非必要的工作或是活動可以先略過，在做完必要的聯繫後，放下原來的過度擔心。

3.規畫充實的課表：

每天正常的作息和量體溫很重要，每日按時起床後：早餐、活動時間、午餐及新聞資訊、午休、活動時間、盥洗、晚餐及新聞資訊、家庭時間與朋友聯繫（電話或視訊）很重要、日記或心得、就寢等。

4.每天運動以維持健康：

居家檢疫或隔離時以可以在自己家裡就能完成的較佳。例如：從頭到腳的各個關節的伸展運動，每個關節活動時要慢且角度盡量做大，以達到充分運動放鬆的目的。或是參考網路影片（如：瑜珈等），每日至少運動半個小時，強化自己的免疫系統。

【延伸閱讀】

不只是個計程車司機！　車隊推「行動AED」撐起全民急救網

 B肝藥不能亂停！醫：半數以上患者恐復發

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49001/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49001/更多健康資訊

編輯推薦

疫情 防疫 社交距離

上一則

14歲女突然斜視 甲狀腺亢進合併肌無力症作怪

延伸閱讀

變種病毒威脅提高 專家：戴多片口罩 圍巾無法替代

變種病毒威脅提高 專家：戴多片口罩 圍巾無法替代
德、法、西上季GDP 疫外亮眼

德、法、西上季GDP 疫外亮眼
加國防疫「性」指南：「身體不適就別做了」

加國防疫「性」指南：「身體不適就別做了」
楊廉牙科全員接種新冠疫苗 做足防疫

楊廉牙科全員接種新冠疫苗 做足防疫

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

別讓糖尿病阻eye你 糖友多管齊下挽救視力

2021-01-26 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇