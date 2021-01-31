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難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

台灣一名40歲林姓女子透過健康檢查發現自己的三酸甘油酯高達480mg/dl，總膽固醇也高達262mg/dl。回推自己飲食情況，林女無法抗拒甜食的誘惑，另外因為擔任家庭主婦，擔心食物沒吃完浪費，幾乎每天都努力把飯菜吃光，導致BMI逼近27；醫師指出，除了家族史跟體重會影響血脂，飲食習慣是導致高血脂的關鍵。

預防勝於治療 抽血報告檢測高血脂

衛生福利部南投醫院中醫科賴卉蓮醫師指出，血脂是血清裡脂肪的簡稱。主要包括總膽固醇（Total Cholesterol, TC）和三酸甘油酯（或稱中性脂肪，TG）。膽固醇功能是製造身體細胞膜的重要材料，和協助製造荷爾蒙的原料之一，三酸甘油脂則是維持身體所需的營養與能量。

臨床上，當抽血報告呈現：總膽固醇> 200、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）> 130、三酸甘油脂> 200、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）< 40，就符合高血脂症的定義了。

預防高血脂 4個生活好習慣要做到

根據國民健康署對預防高血脂的建議為：定期健檢、飲食均衡、適度運動、戒除菸酒等良好之生活習慣。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48993/

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健康醫療網

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