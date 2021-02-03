我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

投資失利 他焦慮、暴瘦、排便不順求助身心科

陳夢茹
受新冠肺炎疫情影響，有許多民眾因投資虧損、生意一落千丈，出現焦慮、無法下嚥的狀況，醫師建議，可尋求身心科的輔助，早日回歸日常生活。（本報資料照片）
受新冠肺炎疫情影響，有許多民眾因投資虧損、生意一落千丈，出現焦慮、無法下嚥的狀況，醫師建議，可尋求身心科的輔助，早日回歸日常生活。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情影響，有許多民眾因投資虧損、生意一落千丈，出現焦慮到無法下嚥的狀況，台灣衛生福利部桃園醫院身心科職能治療師吳青燕建議，若有相關症狀，其實可以尋求身心科的輔助，早日回歸日常生活。

吳青燕分享，個案順哥（化名）即便年紀輕但熱愛投資理財，早已先為退休生活打算，不過天有不測風雲，這場突然新冠肺炎疫情延燒，使得投資嚴重虧損，打亂原本的生活步調，順哥也開始無法入眠，覺得自責對不起家人。

吳青燕表示，順哥的心情嚴重影響身體，發現自己無法再像過去一樣順利排便，覺得滿肚子都是大便，因此越來越不敢吃東西，但檢查過並沒有發現腸阻塞等消化問題，但不舒服的感覺仍持續，胃口也越來越小，食不下嚥，短短幾個月就瘦了10多公斤，甚至萌發輕生的念頭。

在醫生的強烈建議下順哥才願意嘗試住院治療，桃園醫院身心科病房內有專任職能治療師提供各式團體活動治療，吳青燕說，順哥喜歡書法活動，可參加書法團體藉此降低焦慮感受，更可讓心情有出發的管道，病友間也會互相打氣鼓勵。

吳青燕指出，順哥經過住院治療、穩定服藥、培養規律生活作息後，睡眠漸有改善，也能夠吃完一個便當，對排便狀況不再鑽牛角尖，也不再只把焦點放在自己身上，反倒開始能去關懷鼓勵其他住院成員，整體狀況持續向上提升。

吳青燕提醒，若民眾身旁也有這樣的親友，受到重大打擊影響到日常生活甚至有輕生的念頭，除了關懷陪伴外，也可以尋求有提供住院服務的身心科協助，病房中除了醫師、護理師外，還有職能治療師、臨床心理師、社工師，完整的照護團隊可提供專業的醫療服務，幫助個案重新調整步伐。

編輯推薦

投資 疫情 新冠肺炎

上一則

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

延伸閱讀

安徽女失戀跳湖 男友不作為 父母索賠157萬

安徽女失戀跳湖 男友不作為 父母索賠157萬
新增4例境外移入 台灣新冠病例達900大關

新增4例境外移入 台灣新冠病例達900大關
醫護跨界牽手 揪心抗疫網友喊加油

醫護跨界牽手 揪心抗疫網友喊加油
曾到桃園醫院看病 台癲癇病史少女隔離期間家中過世

曾到桃園醫院看病 台癲癇病史少女隔離期間家中過世

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30
(取材自健康醫療網)

一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍

2021-01-30 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任