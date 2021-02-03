投資失利 他焦慮、暴瘦、排便不順求助身心科

受新冠肺炎疫情影響，有許多民眾因投資虧損、生意一落千丈，出現焦慮、無法下嚥的狀況，醫師建議，可尋求身心科的輔助，早日回歸日常生活。（本報資料照片）

受新冠肺炎疫情 影響，有許多民眾因投資 虧損、生意一落千丈，出現焦慮到無法下嚥的狀況，台灣衛生福利部桃園醫院身心科職能治療師吳青燕建議，若有相關症狀，其實可以尋求身心科的輔助，早日回歸日常生活。

吳青燕分享，個案順哥（化名）即便年紀輕但熱愛投資理財，早已先為退休生活打算，不過天有不測風雲，這場突然新冠肺炎疫情延燒，使得投資嚴重虧損，打亂原本的生活步調，順哥也開始無法入眠，覺得自責對不起家人。

吳青燕表示，順哥的心情嚴重影響身體，發現自己無法再像過去一樣順利排便，覺得滿肚子都是大便，因此越來越不敢吃東西，但檢查過並沒有發現腸阻塞等消化問題，但不舒服的感覺仍持續，胃口也越來越小，食不下嚥，短短幾個月就瘦了10多公斤，甚至萌發輕生的念頭。

在醫生的強烈建議下順哥才願意嘗試住院治療，桃園醫院身心科病房內有專任職能治療師提供各式團體活動治療，吳青燕說，順哥喜歡書法活動，可參加書法團體藉此降低焦慮感受，更可讓心情有出發的管道，病友間也會互相打氣鼓勵。

吳青燕指出，順哥經過住院治療、穩定服藥、培養規律生活作息後，睡眠漸有改善，也能夠吃完一個便當，對排便狀況不再鑽牛角尖，也不再只把焦點放在自己身上，反倒開始能去關懷鼓勵其他住院成員，整體狀況持續向上提升。

吳青燕提醒，若民眾身旁也有這樣的親友，受到重大打擊影響到日常生活甚至有輕生的念頭，除了關懷陪伴外，也可以尋求有提供住院服務的身心科協助，病房中除了醫師、護理師外，還有職能治療師、臨床心理師、社工師，完整的照護團隊可提供專業的醫療服務，幫助個案重新調整步伐。