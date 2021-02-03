我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

冬天洗澡4關鍵 皮膚不乾癢

劉小川
冬天想洗熱水澡前，有些事情要注意。(圖／摘自Pelexs)
冬天想洗熱水澡前，有些事情要注意。(圖／摘自Pelexs)

冬天氣溫低，讓許多人回到家，就想沖個舒心的熱水澡，但寒冷的冬季適合天天洗澡嗎？天天洗澡又有什麼狀況會發生？皮膚科醫師就提出建議。

醫師提醒，熱水澡雖然洗起來非常療癒，但在寒冷的冬天，經常洗澡或洗過熱的水，有可能會破壞肌膚的皮脂膜，引起肌膚乾燥、乾癢等症狀。那麼冬天該多久洗一次澡？其實沒有特意規定要多久洗一次澡才能保護肌膚，嚴格說每個人的肌膚狀態並不相同，需要根據每個人的生活作息跟規律來評斷，例如：運動、工作、年齡、新陳代謝速度、外在環境因素等來判定。

冬天洗澡需注意四件事。

一、洗澡也有先後順序

建議可以先洗臉再洗澡。因為在剛要洗澡的時候，大部分的血液會流向五臟六腑和頭部。先洗臉後再洗淨身體最後再洗頭，才能避免皮膚的毛孔阻塞。

二、不要用力搓洗

皮膚上有皮脂膜與角質層，能夠保護肌膚不受外界的物質給侵害，所以用力搓洗可能會造成皮脂膜與角質層受損，肌膚四季乾燥的原因可能由此而來。建議可以使用海綿清清擦洗，較厚角質層的部位，如膝蓋、手肘再加強力道便可。

三、不需要擠壓過多的沐浴露

大多沐浴露屬偏鹼性，如果接觸皮膚的時間較長，可能會使得肌膚吸收較多的化學物質，甚至在皮下組織中殘留，就會出現皮膚乾燥或過敏性皮膚炎的症狀。建議只需要十元硬幣大小的量即可，搭配著洗澡巾增加沐浴露的起泡輔助。

四、空腹或剛吃飽不要去洗澡

不建議空腹洗澡，主因是洗澡會消耗身體的能量，體內能量供給由血液中的葡萄糖供給，所以在空腹洗澡，可能會造成血糖過低，此時洗澡算是高危險性，有可能會造成心跳加速、頭暈、虛脫等症狀。

剛吃飽不建議洗澡的原因，主要是剛吃飽時，血液會流向腸胃道來幫助吸收，但飯後立即洗澡，會使血液流向四肢與皮膚影響了腸胃道消化，久而久之腸胃疾病就會找上身。

編輯推薦

血糖 過敏

上一則

足底筋膜炎痛到不能走？日常「NG行為」要避開

延伸閱讀

新冠肺炎輕重 或與腸道細菌有關

新冠肺炎輕重 或與腸道細菌有關
熱水洗臉好舒服？ 油脂失衡讓臉越來越乾

熱水洗臉好舒服？ 油脂失衡讓臉越來越乾
4地雷別踩 告別秋冬「脫屑臉」

4地雷別踩 告別秋冬「脫屑臉」

護膚4技巧 你也能養出少女肌

護膚4技巧 你也能養出少女肌

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

吃葉黃素護眼？5個常見錯誤觀念

2021-01-27 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋痛怎麼辦？ 50歲後可能要面對的疼痛

2021-01-29 02:00
（圖：健康醫療網提供）

難阻擋甜食誘惑 當心「高血脂」有機可乘

2021-01-31 00:03
（圖：健康醫療網提供）

天冷真的會傷「心」！這些症狀持續10分鐘恐奪命

2021-01-28 00:59
圖片來源 ／健康醫療網

長者也要做牙齒矯正？牙醫師解惑

2021-01-27 01:30
(取材自健康醫療網)

一入冬就容易呼吸急促？當心「1習慣」惹禍

2021-01-30 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任