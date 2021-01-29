植髮前停看聽 我可以植髮嗎？

圖片來源 ／健康醫療網

多數人都有頭髮稀疏、異常落髮、髮際線往後、分線越來越寬等難題，都能透過植髮手術一次解決嗎？知名生髮診所院長劉怡坊醫師表示，引起落髮原因眾多，最重要先找到落髮的原因，不是每個人都適合植髮手術，應主動尋求專業醫師評估，並慎選專業醫療院所，才能正確解決落髮危機。

植髮前須醫師評估 並不是每個人都適合植髮

哪些情況可植髮？劉怡坊醫師指出，常見有髮際線往後、鬍子、鬢角、眉毛稀疏的患者來求診，原則上皆能透過植髮改善外觀美型，讓人自信滿滿，只是取下來的毛囊，仍然會保有原來毛髮的特性，所以種植區域需要與醫師討論。

不過針對大量落髮問題，仍建議先瞭解落髮的原因，排除可逆的落髮現象，劉怡坊醫師提到，像是乾癬、自體免疫疾病、圓形禿、產後落髮、缺鐵性貧血等不適合馬上植髮手術，應先用藥物調理改善，再度強調植髮前專業醫師評估的重要。

自律神經失調致落髮 植髮前先調整生活

落髮原因眾多，患者可能想像不到，劉怡坊醫師舉例，自律神經失調也會造成休止期落髮，最常見因面臨工作變動、家庭壓力太大等原因引起落髮，伴隨失眠 、注意力不集中等問題。

這類自律神經失調導致落髮的患者為數不少，醫師建議，患者面對落髮時，不一定要馬上進行手術，可以先多補充抗氧化物質，比如維他命Ｃ、魚油等，同時積極尋求醫師的協助，重新調適生活。

▲知名生髮診所院長劉怡坊醫師

移植後頭髮可繼續長 植髮手術效果具永久性

不過對於能植髮者來說，植髮手術確實是一個非常好的幫助。劉怡坊醫師說明，植髮主要是將後枕部的部份毛囊移植到禿髮部位，手術分為「取髮」和「種髮」兩大步驟。其中取髮依據不同方式又分為FUT（Follicular unit transplant）、FUE（Follicular Unit Extraction）兩類，現今手術趨勢則朝向微創手術，優勢在於沒有明顯疤痕，術後恢復良好，整體相當自然。

至於種髮，劉怡坊醫師形容「好比自動鉛筆，把毛囊放入植髮筆中，再種植到頭皮上去」，後枕部的毛囊不受雄性荷爾蒙的影響，移植後可以繼續長出頭髮，手術效果是永久性的。不過術後兩個月後毛囊會進入一段冬眠狀態，看到完整效果大約需要一年時間。



醫師補充，植髮手術採局部麻醉，手術時間大約5-8小時，為一日門診手術，當天即可返家，不需住院。找

尋專業醫療團隊 幫你解決落髮困難

劉怡坊醫師提醒，植髮手術前，應仔細慎選具有ABHRS丶ISHRS等國際認證的專業醫療院所、手術資歷完整醫療醫隊，毛囊資源有限，植髮效果與醫師技術有密切關係，術前應與醫師進行充分良好的溝通；看診前，別忘了回顧自己是否有遺傳家族史、落髮時間、中間接受治療、經歷嚴重事件等資訊提供給醫師，幫你找出落髮原因，解決落髮危機。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48928/

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