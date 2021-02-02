站一站轉一轉！防久坐傷身 治療師傳授5招

過年期間，家庭聚會和打麻將消遣可能久坐，應適度站起來活動筋骨。（圖：台灣桃園醫院提供）

年節期間難免與親友聚餐、大吃大喝，牌桌聯絡情感更是不可少，經常一坐就是一整天，台灣 衛福部桃園醫院物理治療師陳亮伃提醒，久坐對身體會造成危害，提出5種適度活動建議。

陳亮伃表示，據美國內科醫學會的研究指出，久坐會造成糖尿病、心血管疾病及腦血管疾病的發生率增加，若是每天坐姿超過13小時以上者，更可能引起早發性死亡，實在不可輕忽。

「要有意識的去控制坐姿的時間！」陳亮伃提出5種避免久坐的妙招：

第1種，每坐50分鐘要起來活動10分鐘，可以善用手表的久坐提醒功能或是利用手機 的App鬧鐘提醒。

第2種，可以改為站姿看電視、站姿玩手機是講電話，能站即不要坐。

第3種，使用可以坐姿也可以站姿的桌子，這樣才會記得常變換姿勢。

第4種，維持原本運動習慣，有人習慣餐後散步或是健走，在過年時節也盡量維持。

第5種，如真的要長時間坐姿，在坐姿下雙腳也應該適度的活動，例如腳板用力的向上翹、用力的向下踩，反覆做10次，或是用腳盤畫圈圈，先順時針轉10圈，再逆時針轉10圈。每30分鐘做1回合。

陳亮伃指出，過年期間天氣寒冷再加上大魚大肉，心臟病 的發生機率本就提高，若再加上久坐不動的危機，無疑是雪上加霜，因此要保持健康飲食、適度活動，才能安心過好年。