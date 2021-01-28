冬天吃火鍋喝酒不節制 小心急性胰臟炎找上門

（圖：健康醫療網提供）

冬天到了，冷冷的天氣讓人特別想邊嗑熱熱的火鍋，配上大杯啤酒。但醫師提醒，有膽結石、高血脂、長期飲酒等問題的人，需節制飲食，以免引發急性胰臟炎。

急性胰臟炎 危險族群又吃高油、高熱量小心

急性胰臟炎是指胰臟及周圍組織的急性發炎反應。臺北市立聯合醫院陽明院區新陳代謝科主任王繁棻提醒，如果本身潛藏危險因子，又嗜吃高油脂、高熱量飲食，可能引發急性胰臟炎。典型症狀為上腹痛，甚至延伸至背部，也有人疼痛部位在肚臍周圍。其他相關症狀包括噁心嘔吐、發燒、心跳加速、呼吸急促、意識不清、血中白血球升高、電解質不平衡，血糖偏高等。

最常引發急性胰臟炎的原因為膽結石，約占40%，主要是膽結石移位，跑到總膽管和胰管開口附近，產生磨擦而發炎。其次為長期飲酒或短時間內攝取過多酒精，約占30%。而高三酸甘油酯血症也會引發急性胰臟炎，約占2%至5%。

此外，某些臨床上藥物，或是腹部受過創傷、手術後，也可能誘發急性胰臟炎。另有一些因素會增加胰臟炎機率，包括抽菸、肥胖 、糖尿病 ；其中，肥胖與糖尿病亦是慢性胰臟炎與胰臟癌的危險因子。

80%的急性胰臟炎病人為輕度，約3至7天可出院。重度胰臟炎是指器官衰竭持續48小時以上，主要發生在呼吸系統、心血管系統及腎臟，危險因子包括60歲以上、肥胖(BMI>30)、有其他共病症、酒癮病人。整體急性胰臟炎死亡率約2%，若持續器官衰竭的死亡率接近30%，不可輕忽。

急性胰臟炎怎麼治療？

急性胰臟炎處置方式為積極輸液，輕度病人可進食清流質或流質，再轉為低脂固態飲食。若有嚴重疼痛、噁心嘔吐，則須禁食。中重度病人需使用廣效性抗生素，如有疼痛可給予止痛藥。若為膽結石胰臟炎或上行性膽管炎病人，須由消化內科醫師施行內視鏡逆行性膽胰管攝影術；而由於膽結石胰臟炎易復發，建議在4至6周內進行膽囊切除手術或內視鏡膽道括約肌切開術。

王繁棻說，治療胰臟炎須針對原因去處理與預防，特別是飲酒與高三酸甘油酯。飲食中的三酸甘油酯會被胰臟脂肪酶分解，與膽汁混合，再進入小腸分解，因此餐後乳糜微粒濃度會升高；若乳糜代謝有問題，血中濃度過高，會影響胰臟微血管血流，造成腺細胞缺血，發生壞死及發炎。如果病人潛藏膽結石或高三酸甘油酯，又吃進過多高油脂食物搭配飲酒，就可能產生急性胰臟炎。

風險族群 需採「低油飲食」+服藥

一般來說，空腹狀態下驗出三酸甘油酯500mg/dl以上，就屬高風險族群，需採「低油飲食」，並服用降血脂藥，以控制血糖；同時要增加身體活動量來降低體重，以及減少飲酒。

低油飲食原則建議如下：

．減少吃油炸食物、高糖飲料及甜點。

．攝取五穀根莖類要避免酥皮類與高油脂糕點（如蛋黃酥、鳳梨酥、甜甜圈、蛋糕等）。

．以植物性油脂取代動物性油脂，注意生菜沙拉搭配的沙拉醬，油脂量也很高，應減量使用。

．蛋白質方面，建議攝取含Omega-3脂肪酸的深海魚類，避免紅肉類，奶類則以低脂為佳。

【延伸閱讀】

腦中風 跟心房顫動有關？ 心律監測預防二度中風

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48946/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48946/更多健康資訊