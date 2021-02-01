鮪魚肚易有脂肪肝 趕快「超」一下

多餘的熱量會在肝臟形成脂肪肝，可經由超音波檢查。(本報資料照片)

餐敘。

某君很多菜都不吃，眾人問原因。

他不疾不徐地說：「我挑菜不挑老婆！」

還好，太座不在場，才敢這麼說。

民以食為天，沒有食物當作熱量的來源，人就會慢慢枯萎死去。古代食物匱乏飢荒時，很多人熱量不足而亡，所以古書有「易子而食」的悲劇。

但反之，目前豐衣足食，吃不飽的人幾乎不存在，反而是吃太多、吃太油、吃太甜、熱量消耗少引起的疾病成為顯學。

目前坊間超商 賣的飲料幾乎都含糖，聽說沒有糖的飲料賣不好，這是糖尿病友越來越多的主因之一。此外，超商提供的便當大概不是量多、油多，就是熱量多，加上民眾生活習慣改變，「四體不動」的上班族多，吃得多，動得少，肥胖者越來越多。多餘的熱量在肚子形成鮪魚肚，在肝臟形成脂肪肝。也因此，許多中年人油腸肥肚，雖只是一個表象，但卻是健康的警訊。因為多餘的熱量會在肝臟形成脂肪肝，也會存在心血管、腦血管，形成動脈硬化，造成心臟病 或腦中風。

脂肪肝是歐美國 家最多的肝病，脂肪肝會引起肝發炎，醫學上稱為脂肪性肝炎，嚴重者會引起肝硬化，甚至肝癌。

古語說：「過猶不及」，從養生而言，適當的熱量與營養，少油少鹽，少糖，不吃生食，不酗酒，不吃來路不明的偏方、草藥，包括健康食品，是保肝養肝的不二原則。

此外，至少每年做一次肝臟超音波，確定肝臟沒有脂肪肝、沒有肝腫瘤，沒有肝膿瘍，沒有肝硬化，同時也看看膽囊有沒有結石，其他器官有沒有長出壞東西，這些都是腹部超音波同時可以看到的部分。

「全民超起來！至少每年一超」是新年新希望，全民保肝最重要的課題。