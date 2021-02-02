護眼從小做起 避開近視地雷

兒童、青少年一旦近視，度數便增加很快。(圖：新北社會局提供)

不少青少年的近視度數讓家長頭痛不已；台北市衛生局統計，用眼的「時間」及「距離」為影響近視度數的主因，並舉出三個近視地雷，提醒家長護眼應該從「小」做起。

最近許多學生「宅在家」，增加不少近視度數地雷 ，包含重度閱讀、玩3C、繪畫、桌遊、學樂器看譜；熬夜未睡滿8小時；近視者中斷散瞳劑點藥治療等。

用眼逾30分鐘 距離少於35cm

北市衛生局從2013年至2020年青少年用眼行為資料分析發現，用眼超過30分鐘、距離少於35公分為影響學童近視度數的主要關鍵。

台灣 衛福部資料顯示，青少年近視若無醫療控制，度數增加速度極快，國中小學生每年約增加100度，高中生雖減緩，但仍每年增加50度。

眼鏡輔助視力 無法控制近視

其中，8成誤以為只要戴眼鏡近視就會好，但眼鏡僅為輔助看清楚的工具，並無控制近視的效果，更無法避免近視併發症 的威脅。若僅戴眼鏡卻無正確使用習慣，如每日戶外活動2小時、用眼30分鐘休息10分鐘、用眼保持35公分以上距離等，度數仍會往上升。

台灣衛福部2017年「兒童青少年視力監測調查」結果也顯示，台灣幼兒園大班兒童每10個就有1個近視、小一生2名、國三生甚至高達9人近視，年紀越小近視，長大成高度近視的機率就越大，而500度以上的高度近視容易造成青光眼、視網膜剝離、黃斑病變、早年性白內障，甚至有10％會導致失明。

正確使用眼睛 定期檢查視力

北市聯合醫院眼科部主任方怡謨指出，近視的成因為眼球前後徑軸長不正常地增長，度數愈多、眼軸愈不正常增長。過去有位因近視固定就診的學童，學期末時，視力檢查度數為75度，當時給予學童散瞳劑治療，並建議定期追蹤度數變化，但寒假期間因無控制，學童回診檢查時，度數竟飆高至250度，1個月內狂增175度。

方怡謨建議，無論青少年有無近視，都應維持正確用眼行為，尤其年紀越小的孩子，更應定期檢查注意視力的變化，以免錯失最佳矯治時期。