寶貝直哈啾媽咪好揪心 醫：注意環境過敏原

圖片來源 ／健康醫療網

新的一年即將到來，又到了家家戶戶大掃除的時間，不過妳是否曾經有過環境明明打掃的很乾淨，但家中孩子卻不斷打噴嚏的經驗嗎？若不能即時治療或改善孩子過敏 的問題，將影響孩子未來的成長。

環境是引發過敏最大的主因

臺北醫學大學附設醫院婦產科陳菁徽醫師表示，過敏主要是由飲食或環境造成的，而飲食的過敏通常會隨著年齡增加而有所好轉，但環境所引發的過敏反而隨著大環境的變化越來越嚴重，又加上台灣 氣候潮濕，所以容易滋生黴菌、塵蟎以及蟑螂等導致過敏疾病的過敏原，因此媽咪除了帶孩子求診專業醫師外，更重要的是改善家中環境，畢竟環境中的過敏原降低才能斬草除根降低過敏發生的機會。

做好環境整潔 不怕過敏原「蟎」著妳

陳菁徽醫師說明，家中織品類的物品，往往是黴菌、塵蟎以及蟑螂等過敏原最喜歡躲藏的地方，例如：

1. 寢具：孩子的床上每天都有數以萬計的塵蟎陪著他一起入睡，而塵蟎的分泌物、排泄物及屍體很容易引發氣喘、眼睛過敏、異位性皮膚炎等症狀。

2. 絨毛玩偶：可愛的娃娃深受孩童喜愛，但由於不易清潔的關係，容易導致灰塵附著絨毛表層，而塵蟎、黴菌孢子藏在玩偶的內芯，可能引發孩童鼻過敏、氣喘、眼睛癢等上呼吸道過敏反應。

3. 窗簾、地毯：根據統計，大部分的人都是每年大掃除時，才會清洗一次窗簾及地毯，也因此堆積很多的灰塵與細菌，這些灰塵和細菌會在孩子們玩窗簾時吸入肺部，而引發上呼吸道過敏，嚴重時甚至引發氣喘。

陳菁徽醫師建議，家裡的寢具、窗簾及絨毛玩偶要定期清潔，例如：寢具及絨毛玩偶每個月清洗一次、窗簾每隔兩三個月清洗一次，才能讓孩子健康的成長不怕過敏原「蟎」著妳，影響孩童健康。

忙碌媽咪的掃除好幫手 掰掰環境過敏原

陳菁徽醫師提醒，年關將近，媽咪帶著孩子一起打掃居家環境時，最好配戴口罩及長袖長褲減少呼吸道及皮膚與空氣中過敏原直接的接觸。另外，平時定期做好環境整潔，便可以大大降低孩子們發生過敏的狀況；倘若因爲工作繁忙而不方便定期清潔的話，目前市面上也有許多除菌消臭噴霧，就像乾洗一般直接噴覆家中織品，不僅保有清新香氣，還能抑制細菌及過敏原滋生。為了防止化學物質影響寶貝，聰明的媽咪們在選購時，可以挑選有天然愛宕柿植物原料、日本 國際專利過敏原抑制成份的相關產品，遠離過敏原，寶貝健康快樂成長。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48905/

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