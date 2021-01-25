天氣冷颼颼 禦寒保暖這樣做

圖片來源 ／健康醫療網

天氣冷颼颼，禦寒保暖要做好！有時輕忽保暖，不經意之間就哈啾感冒、鼻水直流、嚴重還可能增加猝死 、中風 危險。台灣三軍總醫院中醫部主治醫師胡展榕醫師表示，天氣冷外出溫差大，除了衣物保暖外，適當運動也能讓身體暖和起來，運動流汗後，記得將汗擦乾，做好禦寒措施，才不會受到風寒入侵。

頭頸部最易受涼 吹風風寒入侵

胡展榕醫師表示，人體最容易著涼的部位包含頭頸、肩背頸、腹部、腳、鼻子，其中頭頸與肩背頸是身體陽氣傳輸重要的區域，也是防範風寒侵入的第一道防線，又腹部包覆人體的重要臟器，一旦受風寒入侵容易著涼引起身體病變，建議冬天頭頸部、肩背、腹部、下肢、臉部要保暖好，尤其強風也會讓體溫流失過快，不論冬季溫度是4度、15度都要避免強風直吹造成體溫流失。

保暖超重要 室內室外溫差大

冬季沒有保暖好，未來會延伸什麼問題？胡展榕醫師指出，頭部和背部有身體重要的經絡與穴位，受風寒之後，容易有頭痛、肩頸僵硬、誘發過敏、氣喘、抽筋、心血管疾病、猝死風險、腦血管與中風等病變。

醫師強調，別輕忽保暖的重要性，受寒之後，有些人可能開始喘不過氣、胸口痛、意識變化等，最好趕緊送醫，以減少危險性或是相關後遺症的發生。

運動活絡氣血 身體溫暖不怕冷

除了衣物保暖外，運動也非常重要，胡展榕醫師說，天冷時候，人們傾向於待在室內，活動量下降，整個人只會愈來愈冷並且增加心血管與血栓疾病的風險，適量運動促使身體暖和起來，鼓勵天氣再涼，可於室內起身活動身體，可作些導引運動，或是伸展操、太極拳、氣功、八段錦等，若是戶外太劇烈的運動則不建議；此外，運動時別穿短袖、泡冷水澡逞強，運動出汗時，記得將汗擦乾，才不會因溫差過大受涼，讓風寒有機可趁。

冬季禦寒 注意幾項重點

針對冬季禦寒，胡展榕醫師提供幾項保暖重點：

1. 衣物保暖：衣服採用洋蔥式穿法；冬天室內室外溫差大，攜帶帽子、圍巾、背心、斗篷、手套、腹圍、褲襪、襪套、口罩等都要保暖好。

2. 貼身用品：使用貼身保暖用品，暖暖包並非每個人都適用，假如有皮膚疾病，當心加重症狀。

3. 暖氣設備：開暖氣、電暖爐時，注意空氣的對流，切忌太乾燥；電毯使用小心燙傷。上廁所或洗澡時，若空間內有暖氣設備則可先預暖再使用。

4. 飲食保暖：藥膳食補、薑湯能溫暖功效，但有便秘傾向、睡不好等上火問題則不建議服用。惟要提醒的是，風濕免疫疾病等患者，使用藥膳前最好先諮詢醫師是否適合。

5. 溫水浸浴或泡腳：溫水泡腳10-20分鐘，水溫約41-42度，有時適量搭配艾葉、薑片，強化溫暖效果。結束後記得確實擦乾身體部位。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48894/

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