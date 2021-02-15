我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

寒流來襲大嗑鍋 小心痛風上身

江良誠
氣溫驟降熱呼呼的火鍋滿足口腹之欲，但常吃海鮮、肉類等高普林火鍋，會導致痛風發作。（圖：台灣南投醫院提供）
氣溫驟降熱呼呼的火鍋滿足口腹之欲，但常吃海鮮、肉類等高普林火鍋，會導致痛風發作。（圖：台灣南投醫院提供）

台灣南投45歲陳姓男子近日常和朋友聚餐吃海鮮鍋、麻辣鍋，喝熱湯搭配啤酒，大飽口福。結果半夜右腳大拇指突然腫脹、抽痛，痛到無法入睡，半夜掛急診，檢驗發現尿酸指數高達8.9mg/dl(正常值在3.7-7.3 mg/dl)，引發急性痛風。

南投醫院家醫科醫師詹德欽說，痛風是因普林代謝異常，導致血液尿酸濃度上升，「尿酸鈉鹽」沈積在關節滑囊液中，造成關節腫脹發炎和變形。腳趾、腳踝、膝關節及手關節都有可能發生，急性痛風發作時，可透過藥物控制及飲食調整，來改善症狀。

詹德欽說，火鍋加入許多海鮮、肉類滾煮，湯頭越煮越濃，普林含量也隨著時間而逐漸增加，如果喝太多火鍋湯頭，誘發急性痛風機率也會提高，另外家族史、肥胖、長期飲酒、劇烈運動、減重、高普林飲食、腎臟疾病、代謝疾病、糖尿病、高血壓也是痛風的高風險群，需多加留意，降低痛風發作的機會。

他也提醒，痛風會復發，除了適度運動，每日補充足夠水分。罹患痛風的民眾，飲食更應控制熱量攝取，少吃脂肪類及高普林的食物，吃火鍋時應避免麻辣鍋、藥膳鍋、麻辣、泡菜鍋、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、酸菜白肉鍋等大骨、雞肉、魚頭、內臟熬煮的重口味湯底鍋。應選擇新鮮蔬菜、優質雞蛋等低普林食材，搭配昆布鍋、蔬菜鍋等清淡湯底，避免痛風復發。

高血壓 台灣 肥胖

上一則

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

延伸閱讀

雙腿有肌力 膝關節才能夠用得久

雙腿有肌力 膝關節才能夠用得久

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎沒在怕

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎沒在怕
35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰

35年最強寒流襲南韓 首爾-18.6℃漢江結冰
寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身

寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身

熱門新聞

不同於傳統的其他病毒疫苗或流感疫苗，新冠疫苗使用的是信使RNA疫苗。(美聯社)

新冠疫苗在體內 會起哪些作用？

2021-02-10 09:00
頻尿不只是會影響睡眠品質，更可能是身體出現警訊的徵兆。圖片來源／ingimage

半夜上幾次廁所？2次以上 可能是這些疾病警訊

2021-02-14 16:19

想增強免疫力 多吃7種營養素食物 維生素、鋅不可缺

2021-02-10 02:05
很多人會吃香蕉減重。（記者胡蓬生／攝影）

吃香蕉減肥 要選不成熟青蕉

2021-02-14 01:00
門諾醫院營養師建議，年夜飯盡量以蒸、煮、烤、滷，取代煎、炸、勾芡、糖醋等料理方式，才能清爽無負擔。（圖：門諾醫院提供）

年夜飯熱量恐飆3倍！「6大飲食技巧」讓你無負擔過好年

2021-02-10 00:20
紅豆湯補血功效不佳。（本報資料照片）

喝紅豆湯補血？ 中醫：美麗誤解

2021-02-13 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪