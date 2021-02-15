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久坐、久站、吃宵夜 也會讓你失眠

陳雨鑫
長期久坐、久站造成下肢水腫，進而產生睡眠呼吸中止症而睡不好。圖為百貨公司櫃姐。（本報資料照片）
長期久坐、久站造成下肢水腫，進而產生睡眠呼吸中止症而睡不好。圖為百貨公司櫃姐。（本報資料照片）

久坐、久站，又常在晚上吃大餐、睡前吃消夜，當心因睡眠呼吸中止症而失眠台灣雙和醫院團隊分析台灣上萬筆睡眠呼吸中止症資料，發現逾三分之一淺眠或失眠，其中大部分竟是因為長期久坐、久站，造成下肢水腫，平躺時水分回流，刺激上呼吸道引發，進而產生睡眠呼吸中止症而睡不好。

雙和醫院睡眠中心主任劉文德指出，失眠與睡眠呼吸中止症是臨床最普遍的睡眠障礙，團隊為釐清兩者關係，進行為期四年的研究，發現因為失眠求診的患者中，有五成合併有睡眠呼吸中止症，而睡眠呼吸中止症的患者中，逾三分之一淺眠或失眠。

團隊透過穿戴裝置，監測頸腰圍、體脂肪、睡眠聲音等，分析睡眠呼吸中止症患者表現型。劉文德說，淺眠型患者多體脂肪及肌肉組織少，體較瘦，上呼吸道受到過敏或先天呼吸道狹窄等影響，大腦為維持呼吸暢通，睡眠時若氣流不順，刺激上呼吸道使肌肉緊繃，就會讓人因此被刺激而警醒。

深眠型患者則同樣有呼吸道狹窄問題，但大腦在睡眠時使上呼吸道肌肉放鬆，所以患者可能因此吸氣不足，在偵測時，易出現憋氣後又大吸一口氣的狀況。劉文德表示，這類患者多數較肥胖，頸圍與腰圍較寬，睡眠缺氧情形嚴重。

但上呼吸道沒有問題的人，若長期久站、久坐、不運動，體內循環不佳易滯留水分，平躺時，水分回流到上呼吸道，就會造成刺激，進而產生呼吸中止，被稱為水分滯留型，表現方式與淺眠患者類似。劉文德表示，常見晚上愛吃大餐、睡前吃消夜引起胃食道逆流的患者。

劉文德表示，若因生活習慣導致水分滯留引發睡眠呼吸中止，只要改變生活型態，如晚上運動減少體內水分，治療胃食道逆流等，即有機會逆轉症狀。

失眠 肌肉 台灣

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