1晚尿10次 退休人生險變調

夜尿是指在主要睡眠期間醒來排尿，發生率隨年紀增長比率越高。(Getty Images)

65歲的張先生即將從服務了30多年的公司退休 ，但從去年底開始，卻突然發生頻繁夜尿問題，一晚起床十幾次，但站在馬桶前許久，不是尿不出來，就是只尿了二、三滴而已，嚴重影響到日常生活。晚上睡不飽，起床精神不濟，被太太帶來看診，檢查發現是攝護腺肥大，壓迫膀胱減少容積，加上即將退休引發焦慮，進而產生夜尿。

夜尿分四類

夜尿（nocturia）是指在主要睡眠期間醒來排尿，發生率隨年紀增長比率越高，20至40歲發生率約二成，60至80歲約六成，80歲以上約八成。台北振興醫院泌尿部楊景偉醫師表示夜尿分為四類：

1、全日多尿：24小時的總排尿量超過體重(公斤)x40毫升，如60公斤男性，每日排尿總量超過2400毫升，即診斷為全日多尿症，可能要考慮糖尿病 、尿崩症或多渴症而引起。

2、夜間多尿：正常人整天尿量主要發生在白天，若夜間排尿量總合超過全日的三分之一，可能為身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿；或身體血液於夜間時回收至腎臟而導致夜尿過多，與慢性病有關。此外，睡前喝太多液體亦會引起夜間多尿。

3、容量減少：膀胱收縮力降低，容積減少會引起夜間頻尿。男性最常見因攝護腺肥大壓迫膀胱；女性如果有泌尿道感染發炎，亦會造成尿急、夜尿等症狀。

4、睡眠障礙：精神性原因，如焦慮症或憂鬱症，引起睡眠問題而產生夜尿；心理性原因，如有些人對膀胱裡尿液特別敏感，若未把尿液排空就焦慮無法入睡。楊景偉醫師說，夜尿患者常合併二種以上原因，張先生就是攝護腺肥大又合併憂鬱症，引起睡眠障礙而產生夜尿。

治療三方法

症狀輕微者，建議先調整生活習慣，睡前四小時儘量少喝水與刺激性飲料、水果等，可以漱口代替喝水，養成睡前將尿液排空的習慣。楊景偉醫師表示，改善睡眠環境與平日緊張、焦慮、憂鬱等情緒問題，規律運動、減肥對夜尿都有幫助。

若是利尿劑引起的患者，可將利尿劑服用時間改為下午；泌尿道感染的患者需使用抗生素治療，夜尿才會改善；攝護腺肥大引起尿路阻塞，可用交感神經抑制劑或合併第五型還原酶抑制劑治療；夜間尿多症病患可用合成抗利尿激素治療，讓水份晚上留在體內，減少夜尿排出；有睡眠障礙者可服用短效的安眠藥來改善睡眠。

對於膀胱功能喪失、大量殘尿的患者，需以導尿改善問題；如果有嚴重的攝護腺肥大阻塞、膀胱腫瘤 、結石、尿道狹窄等，需要透過手術治療，才能徹底改善臨床症狀。

張先生經過治療後，夜尿狀況大大改善，已和妻子開始規畫退休人生。楊景偉醫師提醒，夜尿是容易被忽視的臨床症狀，應找出夜尿原因，針對可能面向完整評估，並以提升生活品質為目的，了解符合病患的期待，對症下藥避免因藥物引起不良副作用。（健康醫療網）