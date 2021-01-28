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久坐腰疼失眠…微創脊椎術 還貨車司機春天

黃寅
微創脊椎手術是透過顯微鏡及內視鏡，精準處理神經壓迫的部位，可以更快、更安全，並且能縮短恢復時間。(Getty Images)
微創脊椎手術是透過顯微鏡及內視鏡，精準處理神經壓迫的部位，可以更快、更安全，並且能縮短恢復時間。(Getty Images)

一名62歲大貨車司機，去年底左側腰突然開始疼痛，有時候甚至痛到睡不著。經透過核磁共振檢查，確診是第四節腰椎嚴重神經壓迫，後經過「微創脊椎手術」治療，當天術後疼痛立刻緩解，也可以下床走動，日前回診復元狀況良好。

患者說，十年前曾開過腰椎手術傳統手術，傷口很大也很痛，休養很久才回去工作。這次再發作，聽從建議改施以微創脊椎手術治療，發覺跟第一次傳統手術完全不一樣，除了傷口小，且麻醉退了之後，就可以下床走路、正常作息，等再休養一段時日，就可以回到工作崗位。

長安醫院神經外科醫師朱彥澤說，與傳統開放式脊椎手術不同，微創脊椎手術是透過顯微鏡及內視鏡，精準處理神經壓迫的部位，可以更快、更安全，並且能縮短恢復時間。和傳統開放手術相比，微創脊椎手術是針對患部問題處理，對肌肉和軟組織的創傷較少，大多數患者在術後當天及隔天，即可下床自由行動，快速回復到日常生活。

而且，傳統手術做完後，有時還會加裝骨釘、骨板的固定，這些會使原本可以活動的脊椎骨受限，過了五至十年，它鄰近的組織又會產生問題，但微創脊椎手術不會造成鄰近的問題，可以維持大部分組織的健康。

他說，下背痛是常見慢性疼痛症狀，許多患者，特別是中老年人，常常因疼痛糾纏影響生活品質。呼籲有這類病兆的民眾不要害怕，隨著醫療科技技術進步，目前趨勢逐漸朝向「微創脊椎手術」以減少手術風險、術後疼痛及縮短病患恢復期，提升術後生活品質為目標，對於擔心手術風險與術後疼痛不適的病患是一大福音。

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