頸部、心臟超音波 揪心血管疾病

醫師說，心血管疾病及三高患者，每年健檢時應多做頸動脈超音波或心臟超音波檢查。 本報資料照片

英國研究，氣溫每低1度，未來二周及1個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加2%和2.6%左右。

對於40歲以上的民眾，心血管疾病 像是個隱形炸彈，隨時都可能發作，尤其是長期三高控制不好的患者，寒冷冬季更應注意。因為突然的低溫會使血管急遽收縮，導致血壓飆升過大，易引發心肌梗塞、腦中風 、心衰竭和主動脈剝離等心血管疾病。

心血疾病包含心臟疾病、腦血管疾病及高血壓 性疾病，初期症狀包括頭暈、冒冷汗、胸悶、左手臂疼痛及下巴不適等。但多數患者因缺乏病識感而疏忽，因此常有青壯年猝死新聞傳出。其實只要健檢「多一項」頸部超音波或心臟超音波檢查，就可以早期發現及介入預防與治療。

心血管疾病患者一旦發作，日後的治療、復健和復發壓力，對患者和整個家庭都有重大影響，建議有心血管疾病家族史或中風病史者，或40歲以上、有高血壓、高血脂、高血糖高風險群，每年健康檢查時應多做一項頸動脈超音波或心臟超音波檢查。

頸動脈超音波及心臟超音波屬於安全、無侵入性又無輻射的檢查，目前健保針對高風險族群已有給付，是考慮經濟成本的民眾最好的選擇。一旦超音波發現有異，醫師會考量其他致病危險因子及血液生化檢驗並安排電腦斷層掃描進一步判讀。

除了以超音波檢查提早篩檢外，運動及飲食還是最好的預防方法。建議適量地攝取抗氧化營養素，如維生素C、E、Q10等，會抑制自由基活動，降低血管堵塞風險，平日應以有氧運動改善循環與代謝情況，如快走、騎腳踏車等。

提醒寒流來襲時，晨跑及馬拉松對血管調節的負擔較大，恐觸發潛藏的心腦血管危險因子，不建議心腦血管有異的民眾參加。