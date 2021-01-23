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疫情升高當心衰弱症敲門 足醫專家：少動恐加速關節退化

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

疫情期間固然應提防病毒上身，避免感染，卻也導致長者們大大減少出門活動的意願，一旦活動量驟減，恐加速活動能力退化與認知功能的下降。知名皮鞋企業足健康醫學團隊鄭融物理治療師提醒，隨著年紀增長，身體的素質、免疫力都會因為衰老而退化，尤其中高年齡層的族群通常在冬天時活動量較少，加上疫情的影響，更應設法維持基本活動量，以免疫情過後更加衰弱。

老年人半數有退化性膝關節炎！ 真相：少動反而傷關節

以「退化性關節炎」為例，鄭融指出，65歲以上的人有一半有退化性關節炎，常見症狀是起床時關節僵硬卡卡，活動後狀況好轉，但隨著壓力不斷累積，關節出現痠軟無力的症狀，下樓梯時尤其明顯，在氣候變化時，也會因為氣壓變化、關節中的微小氣泡擴張，產生脹痛痠軟的症狀，長期慢性發炎造成軟組織增生，也會使關節呈現肉眼可見的腫脹變形，不過因為變化緩慢，自己不易察覺，很多人會到軟骨磨損疼痛才發現自己罹患退化性關節炎。

退化性關節炎好發族群以女性跟肥胖者居多，除了先天結構差異，過去女性的運動比例普遍比男性來的低，連帶使得關節再生速率比較差，鄭融說，這其實是很多民眾都有的迷思，「很多人以為預防退化性關節炎，就必須防止軟骨磨損，因此要盡量少動、省著點用，事實上卻是愈省著用，壞得愈快」。

預防勝於治療 「動起來」比吃更重要

為什麼少動反而傷關節？關鍵在於關節補充營養、新陳代謝的方式，鄭融說，「關節裡的血管相對較少，養分交換是靠壓力差來進行，因此關節軟骨需要被擠壓，協助裡面的代謝廢物完成比較強力的新陳代謝，如果運動少，關節受到的擠壓撞擊也比較少，養分交換的速率就會跟著變慢。」

鄭融也引述近年一項研究表示，這項長達20年追蹤研究，針對有運動習慣的人和沒有運動習慣的人，比較兩個群體的膝關節軟骨厚度，結果發現有運動的人的膝關節軟骨厚度，比沒運動的人多出30%；他也分享了一則真實案例，曾有一名30幾歲男性，每天使用電腦長達10幾個小時，荒廢原本的運動習慣，結果在短短一個月後，膝蓋就開始痠軟疼痛，更不用說現在50歲的青壯年世代，坐辦公室的比例相當高，當膝關節長時間彎曲，裡面的軟骨受到壓迫，造成軟骨軟化，最後就會出現關節退化的現象。

對於很多民眾熱衷以食補的方式保養關節，鄭融提醒，營養品可以提高血液中適合關節生長的營養素濃度，讓關節在恢復過程有源源不絕的原料，但要如何將這些原料送進關節裡？「最核心的做法還是要運動，讓關節需要的養分可以從血液進入關節裡面，吃下肚的營養品才有意義。」

▲隨著疫情拉警報，專家提醒中高齡族群若活動量驟減，恐加速活動能力退化

運動入門鞋挑選4撇步 動態足壓量測挑出最實穿好鞋

關節不適、運動傷害是許多人中斷運動的主因，選擇一雙適合自己的運動入門鞋款，可以從根本降低風險，讓運動習慣維持更久，真正達到健身效果。鄭融強調，一雙好的運動入門鞋款，必須注重楦型、前楦、護跟及鞋墊的設計。

1. 楦型要合腳：為父母或自己選鞋，比較直觀的選鞋方式，建議從運動鞋入手。

2. 前楦頭翹起：平常少運動而想開始運動的人，通常會有阿基里斯腱跟小腿過緊的現象，前楦頭翹起可以降低對足底筋膜、阿基里斯腱的拉扯。

3. 護跟要夠硬：走路時足跟是全身的第一個著力點，只要有點晃動或歪斜，身體就會牽一髮動全身，護跟夠硬才能有效限制跟骨晃動，不妨用手壓壓看。

4. 鞋墊能緩衝：中高齡族群腳後跟的脂肪墊經常有過薄的問題，足跟容易直接撞擊地板，引發足底筋膜炎、跟骨痛，適合的鞋子的後踝環狀包覆可以集中脂肪墊，填滿護跟和腳跟之間的空隙，讓腳跟鞋子間的關係更緊密貼合不晃動。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48884/

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