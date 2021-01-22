免疫力「腸」在 病毒、流感別來

圖片來源 ／健康醫療網

天氣冷颼颼，很多人總覺得是「被冷到」才會咳嗽、鼻水流不停。除了體弱造成的過敏症狀外，大多呼吸道相關症狀顯現，都表示「已經感冒了」；別以為感冒是低溫引起，感冒要接觸病原才可能被感染，低溫造成人體抵抗力降低，或是原本體況就虛弱者，更容易讓病原入侵。想要增強抵抗力，維持腸道健康，顧好老本就是關鍵！亞洲益生菌權威、台灣陽明大學蔡英傑教授指出，目前的臨床研究結果顯示，長期補充益生菌可以讓人較不容易感冒；即使感冒了，症狀也會較緩和！

感冒要好不靠藥 提升自身免疫力 是關鍵

一般感冒的致病原有多達數百種不同的病毒或細菌，且就醫後使用藥物多以緩解症狀為主，主要還是需要靠自身抵抗力痊癒。一般成人約一週就可痊癒，但若是體況較差者、嬰幼兒、老年人等，則需要更久時間才能戰勝疾病；在痊癒期間也容易併發中耳炎、扁桃腺炎、鼻竇炎等等併發症 ，一有不慎，小病症就會釀成大病。

疫苗打好打滿 抵抗力差也枉然

至於每年各國嚴防的流感，或目前世界大流行的新型冠狀病毒，則是因流感病毒、新型冠狀病毒等「特定病毒」引起，具有高傳染力、易產生嚴重致死併發症與病毒變異快速等特性，因此蔡英傑教授建議，到了秋冬流感季節，除了醫師不建議施打的特殊體質，不論身體多健壯，請務必記得撥空施打流感疫苗 ，以降低感染風險。

需注意的是，疫苗保護力不是百分之百。就算施打了疫苗，若免疫力差、體況不良，疫苗效力也會跟著下降！蔡英傑教授也提到常被詢問：「為什麼益生菌吃在肚子裡，卻能夠保護呼吸道，對抗病毒入侵？」蔡教授表示，病毒或細菌入侵身體的主要通道在於體內的黏膜組織，黏膜同時具有防範外敵入侵與吸收營養物質兩種看似衝突的功能，負責防衛黏膜免疫的系統就相對重要；腸道菌種分類也多達數千種，每種對人體影響都不同，如吃特定進植物乳桿菌與鼠李糖乳桿菌等實驗證實能強化呼吸道先天免疫的特定益生菌菌株，就是引發一連串的身體體內屏障調節作用的關鍵。



因此幼童、長者，慢性病患者等抵抗力較弱的族群在加強防護之餘，施打疫苗後也須留意是否有其他併發症狀。因生活高壓、免疫失調的隱性體弱族群更不是「打了就好」，忽視健康狀況與不良反應，可能讓打進身體的疫苗效力大打折扣。

別忽視身體警訊 健康需要從「腸」計議

免疫力低下，可從幾大症狀看見端倪。包含腸胃道不適、過敏、精神無法集中、蕁麻疹、頭痛、頻繁感冒、泌尿道感染、口角炎、帶狀疱疹（俗稱皮蛇）等症狀都是免疫失調警訊。老年人、患三高、慢性病患者，這些免疫低下的症狀更容易顯現。此外，現代人生活忙碌、壓力常無法排解，過勞、睡不好、沒有正常飲食與運動，都可能造成身體機能與免疫力下滑。

俗話說病從口入，腸道失衡，容易造成免疫力降低，近來也有香港研究指出，在COVID-19患者體內檢測出缺乏幾種已知具有免疫調節潛能的腸道菌。陽明大學蔡英傑教授不斷提醒，抗病決戰在腸道！集中了全身70%免疫細胞的腸道，是全身最大的免疫器官，透過特定益生菌菌株的攝取，就能幫助身體各部位的防護力。值得注意的是，不是「有吃益生菌」就好，就算是同一菌種，不同「菌株」的功能也不同，若想要透過益生菌達到保健功效，在攝取益生菌時需特別注意菌株成分，才能達到想要保健的效果。

蔡英傑教授也提醒，補充益生菌之虞，也別忘了補充益生菌的食物－益生元，以及免疫力提升的營養素。常見益生元為膳食纖維及寡糖，可從五穀根莖類、蔬果中可補充。而近年開始被注意到的ß-葡聚醣則可提升免疫，ß-葡聚醣與活性多醣體ß-1,3/1都可從香菇、穀類、海帶或酵母中攝取，有助活化免疫反應。對於抵抗病毒、減緩上呼吸道感染症狀、改善中高度精神緊張都有顯著效果。



適當補充體內所需的益生菌與相關營養素，就可從內而外打造健康好體質！

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48870/

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