寶寶喝多少奶量才算足夠？兒科醫揭標準

(取材自健康醫療網)

迎接新生兒到來，對於新手爸媽而言，除了喜悅，另方面對於照護卻常常感到焦慮和手足無措，其實只要掌握睡覺和喝奶，就能幫助孩子健康長大。奇美醫學中心兒科部主治醫師周昀指出，根據台灣 兒科醫學會嬰兒哺育委員會建議，母乳是足月產之正常新生兒最佳的營養來源，因此出生後應盡速哺育母乳，並持續純哺育母乳至4至6個月大，且這段時間不需額外補充水分，避免因佔了胃容量導致營養不良，嚴重也可能引發水中毒。

親餵排空速率較快 平均每2至3小時哺餵一次

但寶寶要喝多少奶量才算足夠呢？以親餵而言，比起配方奶的排空速率較快，應平均每2至3小時哺餵一次，若為瓶餵，則可依照寶寶體重換算奶量，每天依寶寶重量每公斤150至200ml，平均每天3至4小時哺餵一次。周昀醫師表示，不論是親餵或瓶餵，寶寶每天小便量應達有重量的尿布5包以上為標準，才算喝足奶量。

觀察孩子每天大便顏色 尋求專業醫師

新生兒大便顏色評估也是新手爸媽要注意的事情，若發生任何異常顏色的大便時，可拍照或是將大便留下後，並盡快尋求專業醫師協助。周昀醫師補充，嬰幼兒營養補充也是關鍵，根據台灣兒科醫學會的建議，針對純母乳哺育或部分母乳哺育的寶寶，從新生兒開始每天給予400 IU口服維生素D，使用配方奶的寶寶，如果每日總進食量少於1,000ml，亦需要每天給予400 IU口服維生素D。

遠離嬰兒猝死 症候群 一歲以下嬰兒避免趴睡

家長也應在孩子約4至6個月大時開始添加富含有鐵的副食品，以避免因缺鐵影響幼兒動作表現、學習能力。周昀醫師強調，近年來嬰兒猝死症候群發生也備受注重，約2至3個月大時達到高峰，95%發生於6個月以下的寶寶，除了一歲以下嬰兒應避免趴睡，也建議嬰兒應放置個別嬰兒床或與父母親同房不同床，只要掌握基本照護方向，新手爸媽們就能輕鬆育兒，陪著孩子健康成長。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48850/

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