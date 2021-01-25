姿勢不良 小心傷膝蓋

運動不當、盤腿坐或跪坐太久，恐導致膝關節提早退化。 (本報資料照片)

如果蹲下一起身，膝蓋「喀喀響」，小心膝蓋受傷了。膝關節受傷不只是中老年人會發生，許多年輕人因為運動不當、姿勢不良而造成膝關節傷害，變成了「軟腳蝦」。骨科醫師強調，及早做好關節保養很重要，以免行動不便，影響生活品質。

膝蓋的重要功能是走路，走路正常就能享受到處走走的樂趣。台灣 中山醫院骨科主任級醫師吳濬哲表示，「退化性關節炎」是中老年人常見的關節問題，分為原發性與次發性退化關節炎。

原發性退化關節炎大多是因為老化、肥胖 等因素造成膝蓋的磨損疼痛；次發性退化關節炎則常發生在年輕人身上，很多年輕人是創傷性關節炎，一照X光可看到其膝蓋退化情形與老人的退化性關節炎一樣。

膝關節常因承受的重量、臏骨給予膝蓋的壓力及衝擊力等因素而造成傷害。吳濬哲說，退化性關節炎最常見症狀是膝蓋疼痛，是因臏骨與大腿股骨間關節長期摩擦產生的疼痛，常見O型腿變形、走田埂的農夫、背重物的人罹患膝蓋退化性關節炎。

臏骨也就是膝蓋骨，吳濬哲指出，膝蓋彎曲所承受的壓力大，因此當上下樓梯、蹲下時，膝蓋承受的壓力最多，最容易受傷。一般人在彎曲腳時，是由肌肉 控制，但常有人腳著地時衝擊力太大，一剎那間受傷了，「身體重量下去」是導致受傷的最關鍵原因，建議走路要一步步地走。

「盤腿坐」對膝蓋的傷害很大，吳濬哲說，像瑜伽的動作常會盤腿坐，膝蓋的半月軟骨因膝蓋扭轉而容易破裂受傷；「跪坐」也會造成膝蓋受傷，建議跪坐後不要急著馬上站起來，應將雙腳伸直回復正常姿勢、動一動後，再站起來。

若是蹲下有喀喀摩擦聲音、會疼痛時，務必就醫檢查，不痛也先別運動，要運動時則要熱身久一點，讓身體組織配合好才能運動。

有膝蓋關節退化問題，吳濬哲表示，可以內視鏡清除修補壞死組織，並視骨輪是否有受傷，再施打玻尿酸幫助修復治療關節軟骨，可以延緩關節退化的時間。

預防退化性關節炎，除了要適度運動外，建議要控制體重，不要偏食，多吃深綠色抗氧化的蔬菜，可減緩老化帶來的關節退化。