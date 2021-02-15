天氣變冷 這5件事…千萬別做！

冬季運動宜遲不宜早（本報資料照片）

天氣變冷，厚外套、厚被子紛紛被拿出來保暖禦寒，但也有許多人沒特別注意氣溫的轉變，導致感冒、生病；天冷時，有哪些事情千萬別做？否則可能導致身體不適。

1.起床過猛 易發生意外

文匯報報導，健康時報曾刊文指出，早晨醒後不要馬上起床。因為老年人的椎間盤較鬆弛，突然由臥位變為立位，不僅容易扭傷腰背部，還可能影響神經系統。患有高血壓 、心臟病 的老人如果突然改變體位，可能發生意外。醒後，可在床上伸伸懶腰，舒展一下四肢關節再下床。

2.怕冷憋尿 易得膀胱炎

「冬天千萬別因為怕冷而憋尿！」 正常人膀胱有一定容量，常憋尿會使膀胱內壓力增加，膀胱壁變薄，毛細血管受損。含有細菌的尿液未能及時排出，易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿系統疾病。

到了冬季，長時間處在溫暖環境中，攝入同樣多的水，排汗量減少，尿液量增加，泌尿道缺少尿液沖刷，加之憋尿就更易患上泌尿疾病。

3.趕早鍛鍊 血壓增高

據報導，冬季運動有一個最佳時間，宜遲不宜早，最好不要很早就出去運動。這是因為冬季的早晨，天氣比較寒冷，這很容易使得血管收縮，造成血壓增高。

如果選擇在7、8點鐘太陽出來，氣溫相對回升，溫度沒有那麼低的時候再進行鍛鍊的話，對保持血管暢通有一定的意義。

4.洗澡過久 增加猝死 風險

盆浴在20分鐘以上，沐浴5分鐘以上，這種長時間泡澡、洗澡很容易引起心臟缺血、缺氧，對老人來說，甚至誘發嚴重的心律失常而猝死。而且洗澡時過高的溫度雖然會帶來短暫的溫暖，但持續用過高的水溫洗澡會增加心臟負擔，帶來心臟缺血缺氧，引發危險。

5.濕頭睡覺 易誘發面癱

報導說，老人洗完澡之後很少能想著用吹風機吹乾頭髮再睡，通常就用毛巾擦擦。其實，這種做法不對。冬天濕頭睡覺可能會引發面癱。

一般晚上睡覺時面部神經處於最鬆弛、抵抗力最低的時候，如受到濕頭髮的冷刺激，很容易影響耳後的面神經，導致局部痙攣，從而誘發面癱現象。而且冬天天氣寒冷，造成面癱的概率就很大。