我的經驗／心悸、心房顫動 手術一次處理

有心悸、胸痛症狀應盡快就醫檢查，找出原因。（本報資料照片）

六年前大年初三午夜，突然感覺心臟跳很快，量血壓 縮收壓超過200mmHg，心跳高達180幾下，立刻搖醒太太打電話叫救護車，直奔高雄長庚醫院掛急診。

診斷為「心房顫動」

急診室量血壓、測心電圖後，接下來是漫長的等待，期間全身一直發抖，心想醫師應該會開藥，但等到抖動都停止，仍未有醫護人員處裡。太太問護理師才知醫師有開藥，護理師忘了給藥，後來我還是把藥吃了，過了一段時間後醫師檢查，開藥後回家，隔日看到診斷為「心房顫動」，並建議看心臟科門診。

選擇手術一勞永逸

原本我就有一種會心悸的沃夫巴金森懷特症候群（又稱WPW症候群），心臟科醫師曾建議以心導管燒灼手術處理，我卻一直沒能下決心，總覺得用藥控制就好。只是常心悸發作，我另掛心臟科的醫師也建議燒灼手術，評估我中風風險比一般人高，太太也贊成手術一勞永逸。

因此我再看原來的心臟科醫師，建議一次把二種疾病都處理，但只有一個可以申報台灣健保 ，另一需自費，若都要申報健保須分兩次做，我選擇一次處理。於是安排手術及相關檢查，如抽血、電腦斷層掃描、食道心臟超音波等，手術採全身麻醉，預定住院三天兩夜。

住院第一晚醫師巡房，要我們再確認並簽好同意書，雖然手術成功率很高，但還是無法保證絕對成功。天亮護士通知九點手術，不久就被推去進手術室，醫護人員在我前胸與後背貼了約20、30片的電極，讓我躺上手術台，麻醉後，我很快就睡著了。

術後不再有悶壓感

醒來後聽到太太及兒子叫聲，我口很渴並問兒子時間，他說3時多，原來我已睡了五、六個小時，當時感到心臟位置非常輕鬆，不像以前有悶壓感。

在加護病房觀察24小時，因情況良好提早隔日中午前轉到一般病房。一般病房中再過一段時間，醫師就簽出院通知書，並開藥及預約一周後回診，辦妥出院手續回家，一切如原計畫，三天兩夜完成。

回診後，醫師開長期處方箋，三個月回診一次，藥劑中有早上定時服用及心悸發作時備用藥，至今一切順利。