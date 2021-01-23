我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

冬季保暖 中醫師教「從頭到腳」抗寒

記者余采瀅／綜合報導
帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。（圖：台中慈濟醫院提供）
帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。（圖：台中慈濟醫院提供）

寒流來襲，台中慈濟醫院中醫師王嘉涵指出，冬季建議衣著穿著「背宜常暖」、「胸宜常護」，外出時應注意足部保暖，維持身體氣血暢通，才能面對凜冽氣候，遠離疾病。

王嘉涵指出，禦寒穿著建議可在外套內多加件背心，以溫暖經絡、強化抵抗力。此外，任督二脈亦行走於脖子與頭部，抗寒時不可忽略；帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。

除了胸背之外，王嘉涵說，外出時應注意足部保暖，務必穿襪、穿包鞋；在家時也可使用溫水泡腳、按摩足底，或搭配中藥足浴包泡腳。

藥師胡仁珍表示，中藥足浴包製作很簡單，用滷包棉布袋裝入艾葉三錢、桂枝三錢、乾薑兩錢、紅花兩錢，包好綁緊後，加上巴掌大的生薑拍打後加入1500至2000CC水熬煮20分鐘，再把藥汁用溫水調和至40℃左右手掌可接受的溫度，裝入水桶或足浴機泡至小腿肚之上15分鐘，就可以溫熱下肢穴道，活絡氣血，溫暖全身。

穿著之外，王嘉涵也給了飲食建議，他說，多數人喜歡天冷進補，但並不是每個人都適合藥膳補養，如果正在感冒、喉嚨乾痛、傷口發炎、血糖血壓不穩定，還有兒童，都建議暫時不要進補。排除不能進補人士的其他人，如果進補後出現口乾舌燥、大便秘結、冒痘痘、夜難眠的情況，就表示溫補太過應立即停止。而正在坐月子的產婦，進補時要特別注意藥膳中酒的使用，建議不加酒一同烹煮，避免乳汁中含有酒精，影響到新生兒的腦部發育。

王嘉涵提醒，小兒與年長長輩是身體較脆弱的族群，冬日照護必須更加小心。小兒保暖不需要過多厚重衣物，長輩與糖尿病人泡腳時，要特別注意溫度掌控，避免燙傷。胡仁珍也提醒，足浴過程中如果有頭暈不適症狀應立即停止，完成足浴也要趕緊擦乾雙足，穿上襪子保暖，才不會受風寒。

編輯推薦

血壓 糖尿病 血糖

上一則

疫情升高當心衰弱症敲門 足醫專家：少動恐加速關節退化

下一則

「氣泡水」當水喝？ 這些人當心胃食道逆流

延伸閱讀

中醫藥加持 中醫師九旬老母和護士女兒染疫轉危為安

中醫藥加持 中醫師九旬老母和護士女兒染疫轉危為安
疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝
長輩常冬季癢凍難耐 中醫師開解方

長輩常冬季癢凍難耐 中醫師開解方
聞不到味道是老化現象？中醫師解析嗅覺障礙3原因

聞不到味道是老化現象？中醫師解析嗅覺障礙3原因

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

2021-01-18 01:00
(取材自健康醫療網)

1晚尿十次 6旬翁退休人生險變調

2021-01-21 01:30
(取材自健康醫療網)

老年人骨鬆經不起跌倒 專家授「防跌秘訣」

2021-01-20 00:45
海鮮。(本報資料照片)

10種食物 預防或緩解胃食道逆流

2021-01-19 02:00
山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）

營養師大推！食補2湯品 增強免疫力

2021-01-20 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

20年來她天天偏頭痛！釀家庭失和、遭資遣超憂鬱

2021-01-22 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢