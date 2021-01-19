改善鼻過敏 頭皮針＋耳針 擺脫藥物束縛

圖片來源 ／健康醫療網

針灸擺脫鼻過敏 藥物束縛！中西醫整合針灸特別門診楊龍駿醫師表示，過敏一直是多數人普遍認為不可能根治的疾病，強調這是錯誤觀念，其實過敏症狀可以慢慢消除，建議民眾如果藥物治療不甚理想，可用針灸治療減輕症狀，甚至可以擺脫藥物束縛。

過敏病因多 常常從小就開始

過敏是免疫系統過度反應的結果，楊龍駿醫師表示，生活周遭環境的過敏原，包含花粉、塵螨、動物皮毛等外來刺激，「一般人的免疫系統能適當調節，但對過敏者來說，卻會出現過度反應的狀況，甚至免疫系統會攻擊自己的器官。」其中，過敏性鼻炎最常對溫差過敏，像是冬天「屋內暖、屋外冷」，或夏天「室內涼、室外熱」，進出室內外，若溫差過大就會引起過敏症狀。

楊龍駿醫師指出，大部份過敏問題從小就開始，加上孩子的免疫系統不穩定，只需外界少量刺激就會引起明顯過敏反應，出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻癢，嚴重甚至引發氣喘。因此，日常生活中，患者常因整天鼻水流不停、鼻涕倒流等需張口呼吸，影響睡眠品質和人際社交關係。



藥物暫時可壓抑 治標復發機率高

針對鼻過敏的治療，無論中西醫都偏重藥物控制，然而長期服藥會有抗藥性而失去藥效。楊龍駿醫師說明，傳統中醫的三伏貼、六伏貼治療，有些人可能效果有限，且每年仍需回診；西醫藥劑有類固醇、抗組織胺、鼻噴劑等，雖然可暫時減輕過敏症狀，卻對於過敏根本治療幫助有限，沒有吃藥又會復發，他強調，「真正解決方法是激發人體的自癒調節能力，而不是一昧用藥物去減輕表象的症狀。」

頭皮針配合耳針 徹底改善過敏體質

針對鼻過敏治療，楊龍駿醫師是以頭皮針、耳針，完全不採用藥物，藉由刺激自行鑽研的特定穴位，讓特定器官恢復正常功能，徹底改變過敏體質。

「治療後能對外界環境過敏原的刺激反應變小，以後不會再出現過敏現象，即使有也非常輕微。」楊龍駿醫師表示，這種不同於當代的治療方式，一般民眾通常無法理解，但是願意來接受治療者，都瞭解其治療模式，拋開藥物的依賴。



楊龍駿醫師分享，門診一位12歲小男孩，從小不分季節每天鼻塞與流鼻涕，白天頭昏腦脹，上課無法專心，睡眠品質極差，任何抗過敏藥物都無效，所幸經他使用頭皮針、耳針治療，下針完數分鐘內鼻子暢通，後續睡眠品質大幅改善，穩定治療十一次後，天氣寒冷也不再流鼻水、鼻塞、頭昏腦脹，學習成績進步快速。醫師補充，孩子的身體修復能力強，約治療三四次後症狀會明顯改善，大約一個療程就能恢復八九成。



拋開長期藥物依賴 擺脫終生藥物束縛

「過敏體質沒有辦法改變，這是錯誤觀念，症狀是可以慢慢消除進而改變體質的。」楊龍駿醫師說，人們不可能離開周遭複雜的環境，但能調整體質適應各種環境，才不會讓過敏體質影響學習表現與人際關係。鼓勵民眾若是藥物治療不甚理想，盡早使用針灸治療減輕症狀，改善生活品質，甚至擺脫藥物束縛。

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資料來源：健康醫療網

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