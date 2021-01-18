我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

為什麼運動前要熱身？有這些好處

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

從小就被教育運動前要熱身，醫師也說運動前應該要熱身，但為什麼要熱身？熱身有什麼好處？會讓運動表現變好嗎？肌力與體能教練曾子桓表示，熱身主要目的，是讓運動員為接下來的訓練及比賽，預作心理準備，並提升表現、減少潛在運動傷害的風險。

熱身幫助動作更靈活 疲勞恢復更快

熱身增加後續表現的效應分為兩種，分別為溫度影響效應及非溫度影響效應，這些效應正向的影響後續的表現，包括：

1.加速主動肌與拮抗肌兩者的收縮與放鬆（動作模式更流暢）

2.改善力量發展與反應的時間比率（動作更快）

3.增加肌力及爆發力（力氣更大、跳更高、跑更快）

4.降低肌肉和關節的黏性阻力（動作更靈活）

5.增加活動肌群的血流量（讓肌肉更快代謝疲勞物質）

6.強化代謝反應（讓疲勞恢復較快）

7.增強心理素質的準備（對運動輸贏更有心理準備）

熱身為漸進式 15分鐘內接著運動不冷卻

熱身的組成包括，一般熱身與特殊熱身，前者以提高生理參數等，後者則是與運動相似的動作、技巧。曾子桓教練說明，整體熱身以漸進式方式進行，提供足夠強度來提高生理參數，又不會導致疲勞建議將熱身融入訓練中，或間接將接下來的專項動作帶出。建議熱身後15分鐘內必須進行接下來的活動，超過太久熱身的正面效益會降低。

理想熱身結構 提高、活化及流暢、增強

理想的熱身結構分為RAMP，提高（Raise）、活化及流暢 （Activate & Mobilize）、增強（Potentiate）。提高是指透過較低的活動量來提高生理參數，如身體溫度、心跳率、呼吸率、血流量、關節潤滑度等，不像傳統的有氧運動，而是嘗試透過運動員接下來比賽或訓練中，所運用的動作或技巧，例如：Skips、跳繩、自行車等。

活化及流暢包括典型的伸展要素，著重在流暢性、動作範圍的提高、肌肉啟動，並整合控制、穩定性、柔軟度等。例如：Spiderman with twist、毛毛蟲爬等，曾子桓教練提到，目前對於是否包括靜態伸展尚有爭議，證據尚未一致，需由肌力體能教練分析風險來決定。

增強階段強調一定運動強度，特別是具有高度依賴爆發力的項目中，增強階段的熱身就更重要。例如：衝刺訓練、增強式訓練等。

也有足夠的科學證據顯示，運動前熱身也可以減少運動傷害，減少運動後的疲勞，曾子桓教練提醒民眾，冬天血液循環較慢，四肢冰冷，尤其是軟組織（軟骨、肌腱、韌帶）的導熱性較差，需要足夠熱身才能獲得應有的效益，在運動之前一定要記得熱身。

【延伸閱讀】

免疫球蛋白用途廣　川崎氏症、腸病毒重症、癲癇都能用

高血壓頻發心律不整　導管治療平均血壓降30mmHg

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48796/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48796/更多健康資訊

編輯推薦

肌肉 高血壓 教育

上一則

長年流鼻水 竟是罕見翼管神經瘤 內視鏡手術摘除

下一則

椎間盤突出好痛苦 神經阻斷術免開刀

延伸閱讀

尾牙年節K歌狂歡 不鎖喉秘技看過來

尾牙年節K歌狂歡 不鎖喉秘技看過來
仿生臂 可造福殘疾兒童

仿生臂 可造福殘疾兒童
奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的

奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的
奶酒帶你玩／安全感爆棚的手臂肌肉養成計畫！

奶酒帶你玩／安全感爆棚的手臂肌肉養成計畫！

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

保健食品吃多有保佑？腎臟科醫師揭真相

2021-01-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

2021-01-15 01:45
櫛瓜的花可以食用。（Pixbay）

櫛瓜4好處報你知！熱量低又能幫助控制血壓

2021-01-13 02:13
(取材自健康醫療網)

冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

2021-01-13 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

症狀似感冒 致死率高 別再輕忽又猛又急的「心肌炎」

2021-01-15 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

鼻塞、黃鼻涕持續7天以上？「這病」發現太晚恐致命

2021-01-10 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒