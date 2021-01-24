我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

護膚4技巧 你也能養出少女肌

劉小川
保濕產品不離身，乾燥不找上身。（取材自pexels）
保濕產品不離身，乾燥不找上身。（取材自pexels）

擁有細緻又水嫩的肌膚，不僅是女生的夢想，只要掌握4點護膚技巧，即便活到40歲，依舊可以透出肌膚的光采與水潤。

想要肌膚光透0瑕疵，就要有好的作息規律生活。（取材自pexels）
想要肌膚光透0瑕疵，就要有好的作息規律生活。（取材自pexels）

1：戒掉高糖分飲食

吃甜食、喝含糖飲料，許多人會覺得增加幸福感，但也會讓體態變得更福氣，還可能會傷害到肌膚。攝取過多糖分，會導致肌膚變得暗沉、鬆弛、肥胖等問題。

2：勤擦乳液、護手霜

肌膚保水除了平日裡多喝開水補充外，外用也非常重要，肌膚會發出乾燥警訊，出現乾癢、龜裂、泛紅。但滋養的乳液、護手霜，不是等到警訊出現才開始使用，而是要經常的補充，根據不同的季節挑選不同質地的乳液。

3：保養品不是貴的就好

盲從跟風的保養，是許多人花冤枉錢的主因，許多人看到廣告效果，跟周邊的朋友用某些牌子好用，就會花許多錢去跟風，卻得不到效果，昂貴保養品，雖並非真的無效，只要購買前，必須先確認適不適合自己膚質再做決定。

4：規律的生活

熬夜會使得肌膚顯得暗沉、沒精神，但想要有好的肌膚，靠著改善暗沉、美白商品來輔助達到光鮮亮彩的肌膚質地，就要花更多的錢。

不如讓自己有好的睡眠品質跟正常作息來調整肌膚。若本身就是睡不好的人，可在睡前15至30分鐘，遠離科技產品帶來的傷害，趁著冬天泡個提高睡眠品質的足浴，可以有效幫助睡眠，還能讓肌膚血液循環變好。

並非昂貴的保養品一定有效，而是要適合自己肌膚的。（取材自pexels）
並非昂貴的保養品一定有效，而是要適合自己肌膚的。（取材自pexels）
熬夜的肌膚容易導致肌膚暗沉。（取材自pexels）
熬夜的肌膚容易導致肌膚暗沉。（取材自pexels）

編輯推薦

肥胖

上一則

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

下一則

眩暈、手腳無力…原來是腦瘤在作怪

延伸閱讀

24歲俄國嫩模 清澈眼眸配雪白肌膚 網讚美得像童話

24歲俄國嫩模 清澈眼眸配雪白肌膚 網讚美得像童話
有這種母親？少女慘被摸胸捏臀 竟是親媽設的局

有這種母親？少女慘被摸胸捏臀 竟是親媽設的局
40歲女人靠4招！養出20歲的臉龐 昂貴保養不一定有效

40歲女人靠4招！養出20歲的臉龐 昂貴保養不一定有效
冬天洗澡太舒服！避開皮膚乾癢注意4件事 要天天洗嗎？

冬天洗澡太舒服！避開皮膚乾癢注意4件事 要天天洗嗎？

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

2021-01-18 01:00
南基醫院眼科醫師周介仁提醒兒童突發性斜視應及早就醫，以免影響視力發展。圖／南基醫院提供

14歲女學生突然斜視 奔波兩岸就醫終找出病因

2021-01-23 05:15
(取材自健康醫療網)

1晚尿十次 6旬翁退休人生險變調

2021-01-21 01:30
(取材自健康醫療網)

老年人骨鬆經不起跌倒 專家授「防跌秘訣」

2021-01-20 00:45
海鮮。(本報資料照片)

10種食物 預防或緩解胃食道逆流

2021-01-19 02:00
山藥百菇燉雞湯。（圖：蘇嘉華營養師提供）

營養師大推！食補2湯品 增強免疫力

2021-01-20 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高