護膚4技巧 你也能養出少女肌

保濕產品不離身，乾燥不找上身。（取材自pexels）

擁有細緻又水嫩的肌膚，不僅是女生的夢想，只要掌握4點護膚技巧，即便活到40歲，依舊可以透出肌膚的光采與水潤。

想要肌膚光透0瑕疵，就要有好的作息規律生活。（取材自pexels）

1：戒掉高糖分飲食

吃甜食、喝含糖飲料，許多人會覺得增加幸福感，但也會讓體態變得更福氣，還可能會傷害到肌膚。攝取過多糖分，會導致肌膚變得暗沉、鬆弛、肥胖 等問題。

2：勤擦乳液、護手霜

肌膚保水除了平日裡多喝開水補充外，外用也非常重要，肌膚會發出乾燥警訊，出現乾癢、龜裂、泛紅。但滋養的乳液、護手霜，不是等到警訊出現才開始使用，而是要經常的補充，根據不同的季節挑選不同質地的乳液。

3：保養品不是貴的就好

盲從跟風的保養，是許多人花冤枉錢的主因，許多人看到廣告效果，跟周邊的朋友用某些牌子好用，就會花許多錢去跟風，卻得不到效果，昂貴保養品，雖並非真的無效，只要購買前，必須先確認適不適合自己膚質再做決定。

4：規律的生活

熬夜會使得肌膚顯得暗沉、沒精神，但想要有好的肌膚，靠著改善暗沉、美白商品來輔助達到光鮮亮彩的肌膚質地，就要花更多的錢。

不如讓自己有好的睡眠品質跟正常作息來調整肌膚。若本身就是睡不好的人，可在睡前15至30分鐘，遠離科技產品帶來的傷害，趁著冬天泡個提高睡眠品質的足浴，可以有效幫助睡眠，還能讓肌膚血液循環變好。

並非昂貴的保養品一定有效，而是要適合自己肌膚的。（取材自pexels） 熬夜的肌膚容易導致肌膚暗沉。（取材自pexels）