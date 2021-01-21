勤走動、強心肺！名醫林芳郁：大腿是人類第二個心臟

林芳郁假日與家人攀爬陽明山，訓練肺活量，吸收芬多精，放鬆身心。（圖：林芳郁提供）

現年70歲的台灣 亞東醫院院長林芳郁，思考相當靈活，談話邏輯清晰，養生有成，帶領醫院不斷前進。

林芳郁說，「大腿是人類第二個心臟」，因此他每周會到學校、公園或河堤散步、健走，藉由規律的運動，讓大腿維持肌力，增強心肺功能。

最重要的是，在定期的散步過程中，常會認識新朋友、增加人際互動，建立社交網路，活化心靈。

在假日，他會與家人一起去爬山，這是更好的肺活量訓練，徜徉在山林中，可以吸收芬多精，同時沉澱思緒，釋放平時工作所累積的壓力，更新身體的細胞，讓心靈放鬆。

「聽音樂」是林芳郁的另一種身心訓練。年輕時，他到法國留學，發現指導教授家中總是不斷地播放著黑膠音樂，他因此受到薰陶，養成聽古典樂 的習慣。下班後常在家中播放莫札特、巴哈等古典音樂家的曲目，聆聽音樂的過程，讓他相當享受，進而達到身心放鬆的效果。

除了聽音樂，林芳郁也愛唱歌，「唱歌是一種訓練左右腦同步的練習」，必須在唱出正確的文字時，搭配合宜的旋律，還要表達歌曲的情感，這也是一種整合訓練。

林芳郁很愛讀書，不管是辦公室、家中都擺放著大量書籍，醫療專業、管理、科技、傳記等類型都有，平均兩天就能看完一本書，這樣的嗜好，讓他不斷思考，思路越加清晰，腦筋完全沒受到年紀的增長而有所退化。

進入高齡化社會，如何培養自己的興趣，讓生活創造更多可能性與色彩，是必須面對的課題，林芳郁表示，大家要積極去尋找喜好的事物、運動，以維持身心健康。