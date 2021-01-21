睡眠不足怎麼辦？ 5技巧為身體打氣

前一夜沒睡好的人，大約在下午3點就會感到能量暴跌。（本報資料照片）

親朋相聚、熬夜追劇、趕工作結案……睡眠不足是生活的常態，當隔天必須在鬧鐘響時跳起來，如常面對工作，真是一件艱難的任務。

以下是專家提供的一些技巧，讓疲憊的身體盡快回到正軌。

1.克制賴床的想法

「雖然賴床很誘人，但即使隔天是周末，你也必須在平常的時間起床。」UCSD睡眠醫學中心教育主任Sonia Ancoli-Israel博士說，補眠是非常糟糕的習慣。在同樣時間起床是維持晝夜節律的關鍵，它影響了人體免疫力、新陳代謝，甚至創造力。

一旦賴床將改變身體的時鐘，然後帶來下一個失眠 的夜晚。

2.外出吃早餐

如果能出門吃早餐，或有時間散個步更好。而且不要戴墨鏡，讓自己暴露在自然光下，這樣能提醒生理時鐘抑制褪黑激素的產生，避免昏昏欲睡。

曬曬陽光也會觸發釋放血清素，讓你的心情愉快些。

3.不要過量攝取咖啡 因

如果你早上本來就有喝杯咖啡的習慣，那無妨。「但不要在下午追加咖啡。」洛杉磯 睡眠專家Michael Breus博士說，雖然一開始攝取咖啡因的確會提振精神，但效果不會持續，且可能讓你在接下來的夜晚難以入睡。

2013年《臨床睡眠醫學雜誌》上的一項小型研究發現，即使在就寢時間前六個小時攝取咖啡因，都可能影響睡眠。

4.小睡25分鐘

請記住只是「小睡」，如果睡得太深沉太久，除了醒來時頭昏眼花，也會讓你在晚上又陷入失眠的窘境。如果想小睡一下補充精力，建議在1點左右進行25分鐘的小睡，這樣足以讓你精神煥發，又不影響夜間睡眠。

5.下午3點動一動

前一夜沒睡好的人，大約在下午3點就會感到能量暴跌。這時與其去買咖啡或能量飲料，不如去走樓梯。《生理與行為》雜誌上發表的一項研究發現，走10分鐘樓梯比咖啡因更能提高身體的能量。

建議你，下樓再上樓，或找個區塊輕快來回走動，可以為身體打氣。