吹風機吹5穴、喝2茶飲 中醫師教你祛寒保暖

穿著厚衣服，抱著手中的熱飲。（本報資料照片）

寒流接連報到，明明穿了好多層衣服，還是冷到不想動，這樣你可能沒抓到冬天祛寒保暖的重點。

開業中醫師彭溫雅提醒，現在做好驅寒保暖，可為來年的健康打下好底子。她並傳授祛寒妙方，兩款暖身茶飲、五個保暖關鍵穴位，加上早上出被窩靠一支吹風機，就能就讓全身暖起來。

1月5日是小寒，20日是大寒，彭溫雅表示，這是冬天最後兩個節氣，人體內陽氣開始生長，以備進入萬物生長的春天。此時陽氣不像夏天外顯，反而潛伏於體內像個小火爐，所以人們會感到消化功能變好、食欲旺盛。

冬天吃太油膩 脾胃負擔重

雖然吃東西可以讓身體溫暖，但並非祛寒保暖的正道。彭溫雅說，冬天食欲旺盛，短時間內若暴飲暴食，吃下太多油膩、重口味食物，反而會讓脾胃負擔太重、脾氣虛，加上天候濕冷，結果痰濕堆積於身，身體浮腫無力，精神不濟。要從內達到祛寒保暖，建議避免吃太多冰冷或油膩辛辣的食物。

婦幼補脾氣 男性長者補腎

彭溫雅提醒，保暖、避免室內溫差過大，是冬季保藏陽氣的重點，因為寒冷和溫差會導致血管劇烈收縮，容易使心血管疾病 發作，也會導致循環不良，手腳冰冷、關節疼痛，其中以膝關節不適最常見。脾胃腎在冬天容易虛寒，建議女性和兒童把重點放在補脾氣，男性長者則要補腎氣。推薦五味子茶、杜仲茶兩款暖身養生茶飲，分別可用於補脾氣、補腎氣。

起床先熱穴位 由下往上吹

早起離開被窩時，冷熱差異大。彭溫雅建議，可在床邊擺一支吹風機，還有早上起來要穿的衣褲、襪子，先用吹風機把五個重要保暖穴位吹一遍，再穿衣服，保證全身暖烘烘。吹風機保暖的技巧是從下往上吹，依序是腳底的湧泉穴、肚臍的神闕穴、後腰的命門穴、頸後的大椎穴、頭頂的百會穴。

寒氣從腳底上來 穿襪保暖

彭溫雅說，不需要吹太久，只要開始有溫暖的感覺，就可以穿上該部位的衣物，從襪子、上衣、圍巾、帽子依序穿上。

寒氣都是從腳底上來，所以穿襪是保暖關鍵，即便在家也要穿上襪子或拖鞋，不要赤足踩地，否則就算穿很多，還是會感到寒冷。

祛寒保暖茶飲、保暖重要穴位